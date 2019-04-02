Вторник, 2 апреля 2019

В ялтинском деле свидетелей Иеговы есть второй фигурант – Тарас Кузьо, сообщается на сайте “Свидетели Иеговы в России”.

26 марта первого фигуранта дела, 37-летнего жителя Ялты Артема Герасимова, и Кузьо вызвали на допрос. На допросе следователь ФСБ С. Босиев предъявил Герасимову обвинение по части 1 статьи 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации; от 6 до 10 лет колонии). Герасимов остается в статусе подозреваемого. После допроса обоих отпустили.

Поскольку ялтинское дело иеговистов квалифицировано по части 1 статьи 282.2 российского УК, можно предположить, что Кузьо вменена та же часть и статья.

Как говорится в постановлении следователя, виновность Герасимова заключается в том, что он проводил собрания свидетелей Иеговы, “осознавая общественную опасность” этого, а также “знакомился с литературой”, содержащей высказывания, “унижающие человеческое достоинство по принципу отношения к религии”.

20 марта УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю провела обыски по ялтинскому делу свидетелей Иеговы по восьми адресам в Ялте, Алупке и Гурзуфе. В результате облав задержали Герасимова. Как заявили в ФСБ, он “организовал деятельность местной организации “Свидетели Иеговы”, проводил собрания, религиозные выступления, пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов”.

При обысках у Герасимова и других верующих изъяли компьютеры, смартфоны, “запрещенную литературу”, а также деньги, “в том числе в иностранной валюте”.

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Публикация от Крыминформ (@crimeainfogram) 20 Мар 2019 в 8:21 PDT

Дело находится в производстве у двух следователей ФСБ – Босиева и А. Лаврова. Босиев ранее участвовал в фабрикации второго севастопольского дела “Хизб ут-тахрир”.

Ялтинское – второе дело против иеговистов в Крыму. Обыски по первому делу прошли в Джанкое в середине ноября прошлого года. Это дело также квалифицировано по части 1 статьи 282.2 кодекса; как и ялтинское, его ведет ФСБ. В деле один фигурант – 46-летний Сергей Филатов, бывший руководитель местной общины “Сиваш”. У него взята подписка о невыезде.

Ранее свидетели Иеговы на аннексированном полуострове подвергались иным преследованиям – не в уголовном порядке. В 2015 году в Симферополе на восьмерых иеговистов оформили протоколы по части 1 статьи 20.2 российского КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Верующие установили на улице стенды со своей вероучительной литературой и предлагали ее прохожим.

В июне 2017 года призывная комиссия бахчисарайского райвоенкомата потребовала от призывника-иеговиста сменить веру, назвав это условием его приема на альтернативную гражданскую службу. В случае отказа военные пригрозили верующему делом об уклонении от призыва.

Несколькими неделями раньше в Джанкое было открыто дело по части 4 статьи 5.26 российского КоАП (нарушения при ведении миссионерской деятельности) против 67-летнего местного иеговиста Виталия Арсенюка. 29 июня 2017 года прошло первое заседание по делу, а в ночь на 30-е Арсенюк умер от инфаркта.

В июле прошлого года по третьему делу иеговистов, фабрикуемому в Приморском крае, был арестован Дмитрий Бармакин. В 2017 году он вместе с женой переехал из Крыма во Владивосток, чтобы помогать родителям и бабушке супруги. 44-летний Бармакин до сих пор остается в СИЗО. Ему вменена та же часть 1 статьи 282.2 УК.