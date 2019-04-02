Вторник, 2 апреля 2019

Госдума во вторник одобрила в первом чтении законопроект, вводящий штрафы за несанкционированное распространение иностранных печатных СМИ. Такая информация содержится в карточке законопроекта на сайте нижней палаты.

Законопроект был внесен правительством 21 января. Он вносит поправки в диспозицию части 1 статьи 13.21 КоАП (нарушение порядка изготовления или распространения продукции СМИ). За распространение зарубежных печатных СМИ, “не имеющих разрешения на распространение”, законопроект предлагает предусмотреть штраф от 1000 до 1500 рублей для граждан, от 2 до 3 тысяч – для должностных лиц и от 20 до 30 тысяч рублей – для юридических лиц.

Сами экземпляры изданий предполагается конфисковывать как “предмет правонарушения”.

Закон о СМИ содержит указание о том, что для легального распространения в России иностранное издание должно получить в Роскомнадзоре специальное разрешение, выдаваемое по письменному заявлению. Однако санкции за нарушение этой нормы в КоАП до сих пор введено не было. Впервые с инициативой предусмотреть такие санкции выступило в 2017 году Минкомсвязи.

По состоянию на 3 апреля в реестр РКН включены 264 издания, получившее разрешение на распространение.