Среда, 3 апреля 2019

Обыски и допросы по делу об атаке анархиста Михаила Жлобицкого на УФСБ по Архангельской области прошли во вторник в шести городах России. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

До сих пор было известно об обысках лишь в двух городах. В Мурманске следователь областного главка СКР в сопровождении оперативника ФСБ явился к родителям петербургского юриста Александра Передрука, сотрудничающего с “Солдатскими матерями Петербурга” и “Апологией протеста”. Визитеры изъяли компьютер и флэшку – как утверждалось, для того чтобы выяснить, был ли знаком Передрук со Жлобицким.

В Челябинске обыски прошли у анархистов Григория Потанина и Дмитрия Дубового, которые осенью 2018 года стали фигуранта дела о вандализме, открытого в связи с появлением в городе граффити против пенсионной реформы. Целью обысков в постановлениях также было названо изъятие электронных носителей информации, на которых может содержаться переписка владельцев со Жлобицким.

Кроме того, еще во вторник появилась информация об обыске в Кирове – у 17-летнего сторонника “Открытой России” Карима Зянчурина. Сообщалось, что после обыска Зянчурина допросили в региональном главке СКР в статусе свидетеля по некоему делу о терроризме.

Однако уже позже в тот же день “7×7″ сообщил со ссылкой на самого активиста, что допрос проводился именно по делу об архангельской атаке. Следователи заявили, что старая ВК-страница Зянчурина подписана на группы в соцсети, к которым имел отношение Жлобицкий. В этой связи у молодого человека интересовались некими конкретными лицами и группами. Также у него выясняли, имеет ли он отношение к телеграм-каналу “Речи бунтовщика”, в котором Жлобицкий поместил свое обращение непосредственно перед акцией.

“Я сказал, что ничего не знаю, потому что я ничего и не знаю”, – заметил Зянчурин.

Тремя другими городами, в которых прошли обыски и допросы, стали Москва, Пенза и Хабаровск. В столице обыск был проведен у анархо-коммуниста Даниила Пагина. У него изъяли жесткие диски. Затем Пагина вывезли на допрос. “Ничего нового о Михаиле я им не рассказал – только то, что известно в общем доступе, – написал оппозиционер на своей ВК-странице. – Зато про идеологию анархо-коммунизма рассказал очень-очень много”.

В Пензе рано утром 2 апреля шестеро визитеров, из которых четверо представились оперативниками угрозыска, обыскали квартиру студента Ильи Гридасова. Они изучали содержимое его мобильника и ноутбука, а также мобильников двух соседей студента, однако не обнаружили ничего, что бы их заинтересовало.

Далее Гридасов был доставлен на допрос в статусе свидетеля. Следователь выяснял, знает ли он Жлобицкого. Сам студент заметил ОВД-Инфо, что о Жлобицком впервые узнал только от следователя.

В Хабаровске некий местный анархист, имя которого в публикации сайта не уточняется, также был допрошен. При этом обыска у него не проводилось.

Утром 31 октября прошлого года 17-летний второкурсник Архангельского политехнического техникума Жлобицкий вошел в здание регионального УФСБ и взорвал на проходной самодельную бомбу. Активист погиб на месте. Трое силовиков получили ранения.

Непосредственно перед акцией Жлобицкий опубликовал в Телеграме обращение, в котором среди прочего заметил: “Причины для вас вполне ясны. Т. к. ФСБ охуела, фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это”.

После акции Жлобицкого по всей России начались облавы. В ходе одной из них был задержан 14-летний московский анархист Кирилл Кузьминкин. Прокремлевские ресурсы утверждали, будто Кузьминкин был последним человеком, которому архангельский активист звонил перед своей акцией.

Подростка отправили в СИЗО по части 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы; от 5 до 12 лет колонии) и части 3 статьи 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки в составе организованной группы; от 8 до 12 лет). Заявлялось, что при обыске в квартире подростка ФСБ обнаружила самодельные взрывчатые смеси на основе селитры, бездымный порох и иные взрывчатые вещества. Другие источники передавали, будто у Кузьминкина нашли и готовую бомбу.

Молодой человек отказался признать вину.

С конца ноября никакой новой информации о деле Кузьминкина, насколько известно, не появлялось.

Кроме того, с ноября прошлого по март нынешнего года было возбуждено как минимум четыре дела об одобрении акции Жлобицкого, квалифицированные по статье 205.2 УК. По первому арестовали калининградского анархиста Вячеслава Лукичева. Он признал вину и 14 марта был оштрафован на 300 тысяч рублей, после чего освобожден.

В январе нынешнего года по подобному делу в СИЗО был отправлен петербуржец Павел Зломнов. В феврале дело открыли против журналистки “Эха Москвы во Пскове” Светланы Прокопьевой. Журналистка остается на свободе.

В марте стало известно, что дело по статье 205.2 открыто против Екатерины Мурановой, анархистки из карельского города Медвежьегорска. Муранову также не стали помещать под арест.