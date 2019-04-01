Понедельник, 1 апреля 2019

Министерство финансов представило законопроект о введении пяти новых налогов. Законопроект опубликован на правительственном портале для публичного обсуждения.

В Налоговый кодекс предлагается включить сбор за проезд грузовиков массой свыше 12 тонн (система “Платон”), единый экологический налог, утилизационный и курортный сборы, а также обязательные отчисления операторов связи. По подсчетам “Ведомостей”, в прошлом году эти платежи пополнили бюджет на 316,6 миллиарда рублей.

Законопроект включает также часть госпошлин, например за внесение изменений в госреестры и просмотр сведений в них.

Налоговый статус обязательных платежей расширяет возможности налоговиков по их сбору и вводит уголовную ответственно за их неуплату вместо административной.

14 марта съезд Российского союза промышленников и предпринимателей попросил Владимира Путина отложить введение новых налогов, напоминает “Коммерсант”.

26 марта премьер Дмитрий Медведев, выступая на расширенной коллегии Минфина, заверил, что новый законопроект не приведет к увеличению фискальной нагрузки, а после его введения власть обещает не менять налоговую систему в течение шести лет.

План замены с 2020 года экологического сбора экологическим налогом реализуется правительством в рамках нацпроекта “Экология”, входящего в так называемый майский указ Путина. В январе этого года был подписан указ об образовании госкомпании “Российский экологический оператор”, которая должна стать единым оператором утилизации мусора в стране и главным распорядителем средств, поступающих в бюджет от экологических сборов.