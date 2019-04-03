Среда, 3 апреля 2019

Палата общин британского парламента приняла законопроект, обязывающий премьер-министра Британии Терезу Мэй просить о новой отсрочке Brexit, если до 12 апреля, даты выхода Британии из ЕС, сделка с Брюсселем не будет одобрена парламентом. Об этом сообщает The Guardian.

По нынешней договоренности с ЕС в случае одобрения парламентом сделки с Евросоюзом дата выхода переносится на 22 мая.

За законопроект проголосовали 312 депутатов, против – 311. Для вступления в силу он еще должен быть одобрен Палатой лордов и подписан королевой Елизаветой II.

Авторы законопроекта – депутат от лейбористской партии Иветт Купер и депутат-консерватор Оливер Летвин.

2 апреля Мэй заявила, что Британии нужна новая отсрочка даты выхода из ЕС. Она предложила лидеру оппозиции Джереми Корбину провести переговоры по поводу общего плана выхода из ЕС. По словам Мэй, хотя Британия готова к выходу из Евросоюза без договора с Брюсселем, организованный выход со сделкой – это “лучшее решение”.

Переговоры Мэй и Корбина состоялись в среду. И в правительстве, и в Лейбористской партии описали их как “конструктивные”. Корбин собирается продолжить переговоры.

3 апреля председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что предоставление Британии еще одной короткой отсрочки даты выхода из ЕС невозможно, а 12 апреля – это “последний срок” для одобрения Палатой общин сделки с Евросоюзом. Юнкер заметил, что после 12 апреля под угрозу будут поставлены выборы в Европарламент и функционирование Евросоюза.

Палата общин уже трижды отклонила достигнутое правительством Мэй соглашение с ЕС о Brexit, последний раз – 29 марта.