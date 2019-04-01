Понедельник, 1 апреля 2019

<p>Если организация планирует заниматься деятельностью, связанной с источниками генерации ионизирующего излучения, то в обязательном порядке оформляется лицензия в соответствующем органе Роспотребнадзора. Полученный документ бессрочен, но, если будут обнаружены нарушения требований безопасности, его могут отозвать или временно приостановить действие.</p> <p>В любом случае компании необходимо пройти процедуру лицензирования, если планируется использование источников опасного излучения. Например, при открытии медицинского помещения, где будут монтироваться специальные приборы облучения (рентген, компьютерный томограф и т. д.), необходимо собрать соответствующий пакет документов.</p> <p></p> <h2>Для каких источников ИИИ необходимо оформлять лицензию</h2> <p>Процедуру лицензирования должны получить технические специалисты, которые используют в работе:</p> <p>• генерирующие элементы;</p> <p>• приборы излучения радионуклидов (открытый и закрытый вид);</p> <p>• смешанные технологии (на базе генератора и радионуклидных компонентов), требующие прохождения лицензирования в 2 ведомствах;</p> <p>• фотонные тормозные лучи.</p> <p>Для прохождения лицензирования компания подает пакет документации в Роспотребнадзор.</p> <p></p> <h2>Какие работы подлежат лицензированию</h2> <p>Оформление лицензии предполагается для выполнения следующих работ.</p> <p>1. Проектирование. К этой сфере относятся работы по подготовке проектных документов на материалы, и средства, применяемые для радиационной защиты от источников излучения; приборы, содержащие подобные источники.</p> <p>2. Конструирование. Создание, обработка конструкций оборудования ИИИ.</p> <p>3. Производство. Изготовление самих ИИИ, а также средств радиационной защиты.</p> <p>4. Эксплуатация. Целенаправленное использование в деятельности средств радиационной защиты в различных сфера деятельности. Работы по использованию ИИИ.</p> <p>5. Хранение ИИИ. Все действия, связанные с накоплением и хранением приборов, элементов и материалов, содержащих ИИИ.</p> <p>6. Размещение. Подготовка проектной документации по размещению приборов с источниками ионизирующего излучения. Работы по монтажу и организации эксплуатации таких приборов.</p> <p>7. Утилизация ИИИ. Обеспечение безопасности оборудования, содержащее ИИИ, ликвидация таких приборов.</p> <p>В случае обращения <a href="http://www.esis-info.ru/napravleniya_deyatelnosti/licensing/licenziya_III/">в компанию ESIS</a> вы сможете сэкономить время на составление необходимой документации для получения лицензии. Опытные профессионалы подготовят пакет документов и самостоятельно отправят его в органы Роспотребнадздора. С помощью специалистов компании вы сможете получить лицензию в сжатые сроки и организовать свою деятельность.</p> Если организация планирует заниматься деятельностью, связанной с источниками генерации ионизирующего излучения, то в обязательном порядке оформляется лицензия в соответствующем органе Роспотребнадзора. Полученный документ бессрочен, но, если будут обнаружены нарушения требований безопасности, его могут отозвать или временно приостановить действие.

В любом случае компании необходимо пройти процедуру лицензирования, если планируется использование источников опасного излучения. Например, при открытии медицинского помещения, где будут монтироваться специальные приборы облучения (рентген, компьютерный томограф и т. д.), необходимо собрать соответствующий пакет документов.

Для каких источников ИИИ необходимо оформлять лицензию

Процедуру лицензирования должны получить технические специалисты, которые используют в работе:

• генерирующие элементы;

• приборы излучения радионуклидов (открытый и закрытый вид);

• смешанные технологии (на базе генератора и радионуклидных компонентов), требующие прохождения лицензирования в 2 ведомствах;

• фотонные тормозные лучи.

Для прохождения лицензирования компания подает пакет документации в Роспотребнадзор.

Какие работы подлежат лицензированию

Оформление лицензии предполагается для выполнения следующих работ.

1. Проектирование. К этой сфере относятся работы по подготовке проектных документов на материалы, и средства, применяемые для радиационной защиты от источников излучения; приборы, содержащие подобные источники.

2. Конструирование. Создание, обработка конструкций оборудования ИИИ.

3. Производство. Изготовление самих ИИИ, а также средств радиационной защиты.

4. Эксплуатация. Целенаправленное использование в деятельности средств радиационной защиты в различных сфера деятельности. Работы по использованию ИИИ.

5. Хранение ИИИ. Все действия, связанные с накоплением и хранением приборов, элементов и материалов, содержащих ИИИ.

6. Размещение. Подготовка проектной документации по размещению приборов с источниками ионизирующего излучения. Работы по монтажу и организации эксплуатации таких приборов.

7. Утилизация ИИИ. Обеспечение безопасности оборудования, содержащее ИИИ, ликвидация таких приборов.

В случае обращения в компанию ESIS вы сможете сэкономить время на составление необходимой документации для получения лицензии. Опытные профессионалы подготовят пакет документов и самостоятельно отправят его в органы Роспотребнадздора. С помощью специалистов компании вы сможете получить лицензию в сжатые сроки и организовать свою деятельность.