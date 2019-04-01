Понедельник, 1 апреля 2019

WP: Саудовская Аравия одарила детей убитого журналиста Хашогги домами и крупными выплатами, чтобы побольше молчали

Два сына и две дочери убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги получили от властей Саудовской Аравии дорогостоящую недвижимость, им также ежемесячно выплачиваются "пятизначные" суммы в качестве компенсации за убийство отца, пишет The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц королевства, а также на источники, близкие к семье Хашогги.

По их данным, путем выплат Саудовская Аравия стремится заключить долгосрочное соглашение с членами семьи Хашогги и добиться от них сдержанности в публичных заявлениях по поводу убийства журналиста. Газета отмечает, что дети Хашогги воздерживались от любой резкой критики в адрес королевства, хотя смерть их отца вызвала всеобщее возмущение и обвинения в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

По данным WP, в конце 2018 года саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд одобрил передачу сыновьям и дочерям Хашогги недвижимости, а также выплату ежемесячных пособий в размере 10 тысяч долларов и более. Каждый из них получил дом стоимостью в 4 млн долларов во втором по величине городе королевства, его экономической столице – Джидде.

Источник газеты назвал такие меры признанием того, что "была допущена большая несправедливость", а также попыткой "исправить ошибку". В Саудовской Аравии остался лишь старший сын журналиста Салах, который работает банкиром в Джидде. Остальные дети Хашогги находятся в Великобритании и планируют продать недвижимость.

Кроме того, по сведениям источников газеты, саудовские власти могут дополнительно выплатить каждому из четырех детей журналиста "десятки миллионов долларов" в рамках переговоров "по улаживанию дела", которые начнутся в ближайшие месяцы, сразу после завершения судебного процесса над подозреваемыми в убийстве Хашогги.

Согласно условиям возможной сделки, дети убитого журналиста могут получить значительные суммы, если попросят помиловать тех представителей саудовской власти высокого ранга, которых суд, возможно, приговорит к смертной казни.

При этом представитель саудовской власти отверг предположение о том, что семья Хашогги будет вынуждена хранить молчание. "Такая поддержка является частью наших обычаев и культуры и не привязана ни к чему другому", – заверил источник.

По данным издания, дочери Хашогги были более откровенными, говоря о жизни своего отца и политике королевства, в то время как сыновья сосредоточились на получении от властей максимальной выгоды за свое молчание. Так, второй сын журналиста Абдалла через несколько недель после смерти отца сообщил своим помощникам, что хочет "наказать королевский суд" и получить картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" (Salvator Mundi), за которую, как сообщают СМИ, саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд отдал 450 млн долларов в 2017 году. Сам принц опровергал информацию о приобретении полотна.

Напомним, обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование этого преступления.

В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги был взят под стражу 21 человек. Подозреваемым предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

В уголовном деле есть видеозаписи прибытия в Турцию "отряда убийц" из 15 человек, среди которых был даже судмедэксперт с необходимым инструментом для расчленения тела оппозиционного журналиста. Кроме того, последние часы жизни Хашогги, когда его пытали в генконсульстве перед смертью, были записаны на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте.

По версии, которую отвергают власти Саудовской Аравии, приказ убить Хашогги отдал кто-то из членов королевской семьи. СМИ писали, что британская служба радиоэлектронной разведки узнала о готовящемся похищении Хашогги якобы за три недели до его убийства, а приказ якобы исходил от члена королевской семьи, но не от наследника престола.

Между тем именно принца считают наиболее вероятным заказчиком расправы. Ее причиной могла быть оппозиционная общественная деятельность Хашогги. Он, в частности, обсуждал планы создания молодежного сетевого движения для контрпропаганды против властей Саудовской Аравии, и в переписке называл его "зверем". Кроме того, Хашогги намеревался опубликовать данные о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене.

Саудовская Аравия нехотя и не сразу, но признала факт убийства Хашогги. Однако Эр-Рияд отрицает причастность принца к преступлению. Между тем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что распоряжение убить журналиста поступило "с высших уровней правительства" Саудовской Аравии. Той же версии придерживаются и в американском Сенате. Президент США Дональд Трамп в причастность саудовского кронпринца к убийству не верит.