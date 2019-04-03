Среда, 3 апреля 2019

В Новой Зеландии после теракта в мечетях потратят до 200 млн долларов на выкуп оружия у населения



1 апреля в парламенте Новой Зеландии представили изменения в правила владения огнестрельным оружием. Согласно законопроекту, многие виды полуавтоматических винтовок запрещаются



Днем 15 марта в мечетях Аль-Нур и Линвуд, расположенных в Крайстчерче по соседству, сразу после дневной молитвы произошла стрельба. В результате нападения 50 человек погибли, 50 пострадали. Обвинение в нападении было предъявлено 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту

Власти Новой Зеландии решили выкупить стрелковое оружие, находящееся на руках у граждан. Такое решение принято после бойни, произошедшей в двух мечетях города Крайстчерч 14 марта. Предполагается, что на выкуп оружия потребуется около 300 миллионов новозеландских долларов (свыше 200 млн долларов США), пишет The Guardian.

Ранее премьер-министр Джасинда Ардерн называла меньшую сумму затрат на эти цели – от 100 до 200 миллионов новозеландских долларов. Но, по словам заместителя премьер-министра Новой Зеландии Уинстона Питерса, надо "готовиться к худшему".

1 апреля в парламенте страны представили изменения в правила владения огнестрельным оружием. Депутаты обсудят их в ближайшее время. Глава полиции Стюарт Нэш заявил, выступая в парламенте, что владение оружием является не правом, а привилегией.

Согласно законопроекту, многие виды полуавтоматических винтовок запрещаются, а до сентября 2019 года новозеландцы должны будут разоружиться, сдав "стволы" в полицию. Исключение сделано только для ружей калибра 22, а также оружия с магазинами на пять и меньше патронов. За нарушения закона могут приговорить к тюремному сроку: от двух лет тюрьмы за хранение запрещенного оружия, до семи лет лишения свободы за его наведение на человека.

Сегодня в Новой Зеландии огнестрельное оружие можно купить через интернет. А обладать им может любой гражданин со специальной лицензией начиная с 16 лет, пишет "Сноб".

С критикой поправок выступили члены Ассоциации владельцев огнестрельного оружия. Там заявили, что новый закон превратит 250 тысяч граждан Новой Зеландии в преступников. Однако Питерс назвал такое заявление "ерундой".

Днем 15 марта в мечетях Аль-Нур и Линвуд, расположенных в Крайстчерче по соседству, сразу после дневной молитвы произошла стрельба. В результате нападения 50 человек погибли, 50 пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, арестовали по подозрению в организации нападения трех человек. Однако обвинение в нападении было предъявлено лишь одному из них – 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту. Перед нападением он опубликовал ссылку на многостраничный манифест с расистскими тезисами. Он также вел онлайн-трансляцию убийств, получившийся 17-минутный ролик вскоре стали удалять из соцсетей.