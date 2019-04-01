Понедельник, 1 апреля 2019

В прениях сторон по новосибирскому делу “Артподготовки” прокурор Лариса Орлова запросила для Александра Комарова 7 лет колонии (режим не уточняется), для Анатолия Плотникова – 5 лет, а Вячеслава Добрынина потребовала отправить на принудительное лечение в психбольницу специализированного типа. Об этом сообщает “Коммерсант-Новосибирск”.

Как утверждается, психэкспертиза признала Добрынина невменяемым. Насколько известно, ранее такой информации в СМИ не появлялось.

Прения продолжатся 22 апреля. Ожидаются выступления адвокатов.

13 сентября прошлого года Добрынин объявил голодовку протеста против нарушений его прав в СИЗО. По состоянию на 1 ноября, передавала “Тайга.инфо”, политзек продолжал акцию. В середине октября выяснилось, что голодовку держит и Комаров. Продолжают ли политзеки свои акции, в последующих известных “Граням” публикациях не уточнялось.

Процесс ведет коллегия Новосибирского облсуда; в карточке дела имя председательствующего судьи скрыто. Предварительные слушания прошли 23 августа; в рамках разбирательства по существу, стартовавшего 3 сентября, состоялось около полутора десятка заседаний. Слушания проводятся в закрытом режиме.

Всем троим фигурантам инкриминированы часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 212 УК (приготовление к организации массовых беспорядков; до 7 с половиной лет колонии). Основной фигурант – 58-летний водитель микроавтобуса Комаров, в прошлом следователь милиции и частный сыщик. Ему других обвинений не предъявлено.

40-летнему нацболу Добрынину дополнительно вменены часть 1 статьи 30 – часть 2 статьи 212 кодекса (приготовление к участию в массовых беспорядках; до 4 лет колонии), а 52-летнему бывшему бизнесмену Плотникову, лидеру регионального отделения Партии националистов и депутату Мирновского сельсовета Тогучинского района области, – часть 5 статьи 33 – часть 1 статьи 222 (пособничество в незаконном обороте оружия; также до 4 лет).

Комаров и Добрынин заключены в СИЗО. Оба категорически отвергают обвинение. Плотников находится под подпиской о невыезде; вину он признал.

Согласно фабуле дела, в марте – сентябре 2017 года (“более точное время не установлено”, заявляет обвинение) Комаров задумал 5 ноября – в день революции, анонсированной лидером “Артподготовки” Вячеславом Мальцевым, – организовать у дома 18 по улице Орджоникидзе в Новосибирске – в самом центре города, у метро “Площадь Ленина” – массовые беспорядки, “сопровождающиеся насилием, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, отравляющих и иных веществ”. Помочь в их организации, говорится в деле, основной фигурант убедил Добрынина, Плотникова, а также Олега Стрекалова, который имеет статус свидетеля.

Также утверждается, что Комаров через знакомого сотрудника ГТРК “Новосибирск” Александра Кулакова, намеревался 4 ноября проникнуть в здание телекомпании и несанкционированно запустить в эфир нарезку из видеообращений Мальцева, опубликованных в интернете. Как заявляет обвинение, оппозиционер получил план здания и ключ от неохраняемой двери забора телекомпании. Замок на двери, однако, через несколько дней после этого поменяли, а Кулаков об этом Комарова не предупредил.

СМИ сообщали, что в деле есть фрагменты переписки из открытого чата активистов в “Телеграме”. Цитировалась следующая реплика, приписываемая Добрынину: “Выборы в путинской Эрэфии – это утопия. Призывать к выборам – это саботаж восстания, которое является единственным средством достижения светлого будущего. В этом вопросе я против Навального. Я против любого упоминания выборов. Это ложь. Только восстание”.

Заявляется также, что Добрынин рассказал “неустановленному мужчине по имени Дмитрий” о планах использовать огнестрельное оружие. У обвиняемого были карабин “Вепрь-12 Молот” и охотничье ружье ИЖ-81. В дальнейшем “Дмитрия” “склонял к совершению преступления” уже Комаров, который рассказал о планах проникнуть в ГТРК “Новосибирск” и продемонстрировал ключ от забора. Именно этому “неустановленному мужчине”, говорится в деле, основной фигурант 29 октября отдал этот ключ; замок на заборе поменяли 31-го. Кроме того, 1 ноября “Дмитрию” передали флэшку с нарезкой из выступлений Мальцева для демонстрации в эфире.

В связи с упоминанием “неустановленного мужчины по имени Дмитрий” СМИ отмечали, что у обвинения есть засекреченный свидетель под псевдонимом Иванов.

Помимо этого, в деле заявляется, будто Добрынин сообщил Комарову, Плотникову и Стрекалову, что приобрел 20 литров бензина и полимерного материала на основе полистирола для изготовления горючей смеси. В свою очередь, Плотников, утверждает обвинение, посоветовал “для оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов и представителям власти” приобрести 15 баллончиков со слезоточивым газом “в качестве отравляющего вещества, представляющего опасность для окружающих”.

Однако Комаров, говорится в деле, решил купить 50 баллончиков. Также он принял решение изготовить 50 коктейлей Молотова.

28 октября, заявляет обвинение, Плотников в кафе “Вилка-ложка” у метро “Речной вокзал” передал Добрынину на покупку ингредиентов для коктейлей Молотова 1000 рублей.

Также в деле утверждается, что Плотникову было поручено достать для “массовых беспорядков” автопокрышки. Он якобы предложил взять их на автодроме “Сибирское кольцо” на Выборной улице.

Провал планов обвинение объясняет “независящими от них (фигурантов. – Ред.) обстоятельствами”. В качестве таковых упоминаются отказ мэрии в согласовании Русского марша, организаторами которого выступали Добрынин и Плотников (притом что акция состоялась вопреки запрету и прошла без задержаний), смена замка от забора ГТРК “Новосибирск”, а также отказ активистов, в том числе “Дмитрия”, от совершения “массовых беспорядков”. СКР ранее заявлял, что “противоправную деятельность” фигурантов пресекли ФСБ и полиция.

Добрынин был задержан 4 ноября по итогам обыска в его частном доме. Утверждается, что у оппозиционера нашли 23 коктейля Молотова, гражданское оружие и рации. 7 ноября Добрынина отправили в СИЗО.

Около 4-го числа задержали и Плотникова, однако в итоге его освободили под подписку.

В марте 2018 года допросы участников этой акции возобновились. 21 марта был задержан, а на другой день – арестован Комаров.

После ареста Комарова координатор регионального отделения “Артподготовки” Роберт Исаев эмигрировал и попросил политического убежища во Франции.

“Тайга.инфо” во вторник опубликовала некоторые детали дела. Как выяснилось, дело против Добрынина областной главк СКР открыл 3 ноября 2017 года по материалам регионального УФСБ. Начальник главка Андрей Лелеко образовал следственную группу, в которую вошли 29 следователей, в том числе 13 – по особо важным делам.

Плотников сразу же стал вторым подозреваемым по делу. Как утверждается, у него на даче нашли 29 патронов калибра 5,6 миллиметра для охотничьего нарезного ружья. После задержания этот фигурант рассказывал, что состоял в новосибирском отделении “Артподготовки”, однако почти не общался с другими его членами, за исключением Добрынина, Исаева и еще нескольких человек, не знал ни о каком распределении ролей, а в мае – октябре 2017-го жил на даче, где не было интернета.

Узнав об отказе в согласовании Русского марша, одним из организаторов которого выступал Плотников, он, по его словам, решил на 4-6 ноября полететь в Москву, чтобы купить подержанную машину. Тем не менее поездка не состоялась, так как его задержали.

Позже, однако, Плотников дал показания если не против Добрынина, то по крайней мере точно против Комарова. Этот фигурант на первой же очной ставке с Плотниковым заявлял: “С Плотниковым знаком, нахожусь с ним в неприязненных отношениях, потому что, когда проходили встречи сторонников движения “Артподготовка”, он высказывал экстремистские суждения, о чем я и другие участники встреч делали соответствующие замечания. Я ему говорил, что он провокатор”.

Еще на следствии Комаров настаивал, что в “Артподготовке” не состоял. Члены новосибирской ВК-группы “Артподготовка”, пояснял политзек, представляли собой по существу дискуссионный клуб “Свободные люди”. Они изредка проводили “прогулки свободных людей” по центру города без плакатов. Как указывал Комаров, эти прогулки были не чем иным, как встречей для коллективного обсуждения новостей.

Никакой иерархии у “Свободных людей” не было, настаивал политзек. С Мальцевым, указывал он, оппозиционеры соглашались лишь в некоторых, но не во всех вопросах.

С Плотниковым, сообщал Комаров на очной ставке, он познакомился в конце лета 2017 года. Этот фигурант, излагаются слова политзека в деле, “стал высказываться, что надо браться за вилы и свергать данную власть”. “Я лично и еще один человек говорил ему, что это не наши методы, – заявлял Комаров.

В начале ноября, продолжал политзек, ему позвонил Добрынин и предложил встретиться. На встречу нацбол пришел вместе с Плотниковым и двумя незнакомцами. “Плотников стал агитировать, он говорил, что надо готовиться к 5.11.2017, – излагаются слова Комарова в протоколе очной ставки. – Я ни в какие дискуссии с ним не вступал по данному вопросу. Плотников всех перебивал. Он говорил про зажигательные смеси, про покрышки. Добрынин говорил, что надо подумать, как сделать зажигательные смеси. О том, что данные смеси будут применять, разговора не было. В этот же вечер я предупредил Добрынина, чтобы он ничего не делал”.

Комаров настаивал, что захвата ГТРК “Новосибирск” не планировалось вовсе, а о том, что Добрынин будто бы изготовил коктейли Молотова, ему до задержания нацбола известно не было.