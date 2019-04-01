Понедельник, 1 апреля 2019

Во вторник утром сотрудники Кировского управления ФСБ провели обыск у несовершеннолетнего активиста “Открытой России” Карима Зянчурина, сообщает “7×7″ со ссылкой на его девушку Анастасию Лалетину и мать Ольгу Зянчурину. Юношу задержали и в сопровождении отца доставили в региональный СК для допроса.

“Нашли украинский флаг, какие-то материалы литературные, но там нет ничего запрещенного. Какое-то оружие, но оно легальное – пневматическое. Телефоны у нас изъяли у обоих, хотя на меня обращения не поступало”, – цитирует издание Лалетину. Она предположила, что поводом для обыска и задержания могли быть старые публикации в соцсетях, которые силовики считают “экстремистскими”.

Мать активиста позже уточнила, что ее сына привлекли как свидетеля по уголовному делу, суть которого она не знает. В ходе допроса следователи задавали вопросы, связанные с тем, что ее сын был подписан в одной из соцсетей на группу, посвященную “какому-то террористу”.

Координатор движения “Открытая Россия” в Кирове Вадим Ананьин подтвердил, что Зянчурин не был формальным участником движения как несовершеннолетний, но “принимал участие в акциях как гражданин России”.

Движение ОР было учреждено сторонниками Ходорковского в ноябре 2016 года. Оно действовало в статусе незарегистрированного сетевого объединения. В апреле 2017 года Генпрокуратура признала “нежелательными” в России зарегистрированные в Великобритании организации Otkrytaya Rossia, Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение “Открытая Россия”), а также Institute of Modern Russia из США. В российском движении “Открытая Россия” подчеркивали, что все эти неправительственные организации не имеют к нему отношения.

Однако за последние годы множество людей в разных регионах по обвинению в причастности к “Открытой России” были оштрафованы по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности “нежелательной” организации). В нынешнем году СКР сфабриковал два дела по статье 284.1 УК (неоднократное осуществление деятельности “нежелательной” организации) – против члена федерального совета ОР Анастасии Шевченко, отправленной под домашний арест, и бывшего координатора ОР в Свердловской области Максима Верникова. Обоим грозит от 2 до 6 лет колонии.

30 марта на конференции в Риге “Открытая Россия” объявила о самороспуске. На следующий день там же прошла конференция новой общественной организации под тем же названием. Организация уже создала отделения в 48 регионах России, а 25 марта в Минюст был подан пакет документов для ее регистрации.