Понедельник, 1 апреля 2019

В прениях сторон по второму крымскому делу “украинских диверсантов” прокурор запросил для Владимира Дудки 15 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима. Об этом сообщают “Крым.Реалии” со ссылкой на Сергея Легостова, адвоката политзека.

Для Алексея Бессарабова обвинитель потребовал 14 лет 10 месяцев – также с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и дальнейшим переводом в колонию строгого режима.

В качестве дополнительного наказания прокурор запросил для каждого из фигурантов штраф 500 тысяч рублей.

При этом чиновник отказался от обвинения фигурантов по части 3 статьи 222 российского УК (незаконное хранение боеприпасов организованной группой; до 8 лет колонии). Он указал, что материалы дела в части этого обвинения сфальсифицированы. В этой связи прокурор предложил судья вынести частное определение в адрес УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю, которое вело следствие по делу.

Таким образом, в итоге чиновник потребовал объявить 54-летнего Дудку и 42-летнего Бессарабова виновными по части 1 статьи 30 – пункту “а” части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии в составе организованной группы; до 10 лет колонии) и части 3 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы; до 12 лет).

Оглашение приговора коллегия подконтрольного России Севастопольского горсуда под председательством Игоря Кожевникова назначила на четверг, 4 апреля.

Первый раз дело Дудки и Бессарабова ФСБ передала в суд прошлой весной, однако на предварительных слушаниях судья Кожевников вернул его в прокуратуру. Он указал на противоречие обстоятельств, изложенных в обвинительном заключении, материалам дела.

Летом материалы поступили в суд повторно. Слушания по существу продолжаются со 2 августа. Процесс проходит в закрытом режиме. В рамках разбирательства состоялось около полутора десятка заседаний.

Как утверждается, обвиняемые планировали “совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым”. Согласно фабуле дела, как ее передавали СМИ, фигуранты намеревались взорвать самодельными бомбами севастопольскую радиотелевышку, газотурбинную электростанцию на дороге в Симферополь и склад горюче-смазочных материалов в войсковой части, где работал кладовщиком Дмитрий Штыбликов – третий обвиняемый, ранее осужденный в особом порядке, – а также иные объекты.

Дудка и Бессарабов были задержаны 9 ноября 2016 года и отправлены в СИЗО. Первоначально оба дали признательные показания, однако затем их дезавуировали. В суде они последовательно настаивают на своей невиновности.

Дудка – украинский военный моряк в отставке, капитан 2-го ранга, член Объединения ветеранов разведки Украины. После аннексии Крыма работал сапером в городском управлении российского МЧС. Бессарабов – также отставной военный, в последующем – военный эксперт аналитического центра “Номос” и зам главного редактора журнала “Чорноморська безпека”, который прекратил выход после аннексии Севастополя, а с 2017-го вновь издается – уже в Киеве. Оба наряду с украинским имеют и российское гражданство. Штыбликов, задержанный одновременно с этими фигурантами, – коллега Бессарабова по “Номосу” и “Чорноморській безпеці”, в прошлом тоже служивший в украинской армии. Все трое были близкими друзьями.

Утверждалось, что у фигурантов дела изъяты оружие и взрывчатка, средства спецсвязи и карты-схемы объектов, где намечались диверсии. Между тем уже вскоре выяснилось, что продемонстрированное на видео ФСБ оружие, изъятое у “диверсантов”, предназначено для игры в страйкбол, а пустые бланки с печатью украинской войсковой части № А-0235 недействительны – они относятся ко времени до марта 2014 года, поскольку после аннексии Севастополя эта часть прекратила существование.

К фабрикации дела причастен замначальника следственного отделения УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю подполковник юстиции С. Кулаков. Ранее он же фабриковал обвинение в перевозке наркотиков против задержанного по первому делу “диверсантов” харьковского дальнобойщика Владимира Присича.

Весной 2017-го Штыбликов пошел на сделку с прокуратурой, в рамках которой дал показания как против себя, так и против Дудки. 16 ноября того же года он был осужден в особом порядке к 5 годам строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей. В начале апреля 2018-го Штыбликова доставили отбывать срок в ИК-6 в Омске. Уже месяц спустя его на полгода отправили в ПКТ – внутреннюю тюрьму колонии.

Прошлой осенью Штыбликова вывозили в Крым давать показания в процессе Дудки – Бессарабова. 29 ноября он подтвердил в суде свои лжесвидетельства с оговором бывших друзей.

Месяцем раньше, 29 октября, с показаниями против обвиняемых в суде выступил Алексей Стогний – фигурант третьего дела “украинских диверсантов”, в июле 2017-го осужденный к 3 с половиной годам общего режима.

У Дудки в заключении усугубились проблемы со здоровьем, а лекарства, которые родственники приносили в симферопольский СИЗО-1, фсиновцы передавали ему с задержками. Один раз задержка составила месяц. Как сообщал в декабре прошлого года сын политзека Илья Каверников, Дудка подвержен гипертоническим кризам и есть опасения, что у него может случиться инсульт.

Бессарабов в симферопольском СИЗО некоторое время содержался в одной камере с Теймуром Абдуллаевым – фигурантов пятого крымского дела “Хизб ут-тахрир”. Как утверждается, 13 марта 2017 года при “обследовании” этой камеры был обнаружен “запаянный сверток” из обрывков тетрадных страниц с рукописными записями, в числе которых следующие: “Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми”, “Пусть Аллах поможет одержать верх над кафирами”, “…яркий вид, повстречаем там шахид”, – и изображением меча с раздвоенным лезвием. По словам работника СИЗО С. Бережного, Абдуллаев сообщил ему, что записи на этих страницах сделал сам.

В этой связи Бессарабов был привлечен свидетелем по делу “Хизб ут-тахрир”. Он отказался оговорить Абдуллаева, подтвердив в своих показаниях лишь сам факт изъятия свертка.

Как передала 28 марта Крымская правозащитная группа, СКР отказал в возбуждении дела по факту пыток, которым оперативники ФСБ подвергли Дудку и Бессарабова после задержания.