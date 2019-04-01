Понедельник, 1 апреля 2019

В Петербурге произошел взрыв в здании Военно-космической академии им. Можайского. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Инцидент произошел около 13:30 мск. Сработала безоболочная самодельная бомба. По данным Фонтанки.Ру, ее мощность составляла 200 грамм тротила. Между тем Интерфакс вечером передал со ссылкой на неназванный “информированный источник”, что бомба имела мощность до 500 грамм тротила. Она, говорится в публикации агентства, была изготовлена из пластита и снабжена часовым механизмом.

В результате взрыва обрушился лестничный пролет.

В Военно-медицинскую академию госпитализированы четыре человека – по информации Фонтанки.Ру, это преподавательница и трое саперов. Как поясняется, офицеры, обнаружив подозрительный объект, эвакуировали курсантов из здания и вызвали собственную группу разминирования.

Сообщается, что угрозы жизни пострадавших нет.

На место инцидента приезжали и.о. губернатора Петербурга Александр Беглов и спикер городского заксобрания Вячеслав Макаров.

Военное управление СКР по ракетным войскам стратегического назначения возбудило дело по части 3 статьи 30 – пунктам “а”, “е” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом). Такое обвинение предусматривает до 15 лет колонии.

Два года назад, в начале апреля 2017-го, был задержан и отправлен в СИЗО 18-летний на тот момент первокурсник академии Вадим Осипов. Ему вменили часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму; от 5 до 10 лет колонии) и часть 1 статьи 30 – пункт “б” части 3 статьи 205 УК (приготовление к теракту, который мог бы повлечь умышленное причинение смерти; также до 10 лет). Согласно фабуле дела, курсант планировал, убив дежурных, захватить оружейную комнату своей академии и устроить стрельбу на плацу во время исполнения гимна России. Также утверждается, что он намеревался заложить самодельную бомбу в тележку из-под мороженого и взорвать ее в некоем месте, где много туристов.

Осипов отказался признать вину. Адвокат “Агоры” Виталий Черкасов характеризовал своего подзащитного как “впечатлительного молодого человека с богатой фантазией”. Разрабатываемый план захвата казармы курсант исполнять не намеревался, указывал защитник. Разговоры Осипова о терактах, отмечал Черкасов, его однокурсники воспринимали как черный юмор, не относясь к разговорам всерьез.

Дело Осипова еще в конце 2017-го дошло до суда, однако в январе прошлого года судьи отправили курсанта на повторную психэкспертизу, выразив сомнения в его вменяемости. С тех пор арестованного то вывозят в различные психбольницы, то вновь возвращают в СИЗО.