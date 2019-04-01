Понедельник, 1 апреля 2019

Надпись “Путин пидор” на здании ярославского УМВД. Фото: Кирилл Попутников

Несколько ярославских интернет-СМИ удалили новости о граффити “Путин пидор” на здании УМВД в Ярославле. Как сообщает TJournal, публикации удалены по требованию представителей Роскомнадзора, на который в свою очередь оказала давление Генпрокуратура. В письме РКН говорится, что материал о граффити “оскорбляет в неприличной форме человеческое достоинство, общественную нравственность, а также выражает явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть”. Ведомство при этом ссылается на новый закон о “неуважении к власти”.

В удаленных публикациях сообщалось о граффити, появившемся на здании регионального УМВД в ночь на 31 марта. Фотография с хорошо читаемой надписью “Путин пидор”, нанесенной на колонны фасада, была вначале опубликована в паблике “Ярославль LIVE” в соцсети “Вконтакте” (более 96 тысяч подписчиков). В комментарии под фотографией говорится: “Видимо, хотели написать “Путин – лидер”, но что-то пошло не так”. Надпись быстро закрасили.

TJournal приводит названия как минимум пяти местных изданий, удаливших новости о граффити. Это “Эхо Москвы в Ярославле”, “Ярославский регион”, “PRO Город”, “Первый Ярославский” и “МК-Ярославль”.

Издание “Яркуб” в телеграм-канале сообщило, что к ним чиновники обращались дважды. При этом глава ярославского РКН не смог назвать законы, на которых основывается требование об удалении спорных материалов.

Редактор издания “76.ru” Ольга Прохорова рассказала “Радио Свобода”, что 31 марта ей звонили не только из Роскомнадзора, но и из ФСБ: “Было два звонка и из этой службы. Они не были такими настойчивыми, поэтому я их не рассматриваю как давление. Это не было озвучено как требование, это была просьба, такой, скажем, “разговор на понимание”.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил TJournal, что просьбы его ярославских коллег вызваны желанием “выработать эффективные механизмы работы, чтобы избежать привлечения изданий к ответственности”. Он также заверил, что его ведомство не рассылало официальный запрос СМИ, потому что речь идет о профилактической работе, которая “не выходит за русло обычного общения со СМИ в регионах”.

Позже стало известно, что полиция допросила автора фотографии граффити, который первым выложил ее в интернет. Житель Ярославля Кирилл Попутников рассказал “Яркубу”, что сделал это, чтобы “привлечь общественное внимание к акту вандализма и хулиганства”. Он также сообщил журналистам, что в полицейских протоколах о происшествии зафиксировано, что “данная надпись оскорбляет лично президента РФ Владимира Путина”.

Законы, вводящие крупные штрафы и блокировки сайтов за публикации в интернете, выражающие “неуважение к государственным символам и органам власти”, известные как “законы Клишаса”, вступили в силу 29 марта. Максимальное наказание для граждан по новым законам составляет 15 суток ареста, для организаций – штраф до 1,5 млн рублей.

Согласно новым законам именно Генпрокуратура обращается в Роскомнадзор “с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления”.