Понедельник, 1 апреля 2019

В Мурманске силовики провели обыск в квартире родителей петербургского юриста-правозащитника Александра Передрука по делу о взрыве в архангельском УФСБ, устроенном 17-летним анархистом Михаилом Жлобицким. Об этом Передрук сообщил в Фейсбуке.

По словам юриста, в 6 утра в квартиру его родителей пришли следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел мурманского главка СКР и оперативник ФСБ. В ходе обыска из квартиры изъяли компьютер и флешку. Передрук был зарегистрирован и жил в этой квартире до марта прошлого года.

Из протокола обыска следует, что он связан с уголовным делом о взрыве в архангельском УФСБ – оно квалифицировано по статьям 205 (теракт) и 222 УК (незаконный оборот оружия), расследуется центральным аппаратом СКР. Силовики, по словам Передрука, устанавливают, был ли он знаком со Жлобицким.

“Со Жлобицким я не был знаком, и все, что знаю об этом уголовном деле, мне известно из СМИ”, – заверяет юрист.

Утром 31 октября прошлого года 17-летний второкурсник Архангельского политехнического техникума Жлобицкий вошел в здание регионального УФСБ и взорвал на проходной самодельную бомбу. Активист погиб на месте. Трое силовиков получили ранения.

Непосредственно перед акцией Жлобицкий опубликовал в Телеграме обращение, в котором среди прочего заметил: “Причины для вас вполне ясны. Т. к. ФСБ охуела, фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это”.

После акции Жлобицкого по всей России начались облавы. 3 ноября обыск в связи со взрывом в Архангельске прошел в Сочи у второго секретаря горкома комсомола (ЛКСМ, молодежной организации КПРФ) Данила Пиньженина. В ходе одной из облав днем ранее был задержан 14-летний московский анархист Кирилл Кузьминкин. Прокремлевские ресурсы утверждали, будто Кузьминкин был последним человеком, которому архангельский активист звонил перед своей акцией.

Подростка отправили в СИЗО по части 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы; от 5 до 12 лет колонии) и части 3 статьи 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки в составе организованной группы; от 8 до 12 лет). Заявлялось, что при обыске в квартире подростка ФСБ обнаружила самодельные взрывчатые смеси на основе селитры, бездымный порох и иные взрывчатые вещества. Другие источники передавали, будто у Кузьминкина нашли и готовую бомбу.

Молодой человек отказался признать вину.

С конца ноября никакой новой информации о деле Кузьминкина, насколько известно, не появлялось.

Кроме того, с ноября прошлого по февраль нынешнего года было возбуждено как минимум четыре дела об одобрении акции Жлобицкого, квалифицированные по статье 205.2 УК. По первому арестовали калининградского анархиста Вячеслава Лукичева. Он признал вину и 14 марта был оштрафован на 300 тысяч рублей, после чего освобожден. В телеграм-канале “Прометей”, публикацию в котором вменили Лукичеву, была среди прочего помещена и ссылка на упомянутую статью “Что можно сказать о атаке в Архангельске?”.

В январе нынешнего года по подобному делу в СИЗО был отправлен петербуржец Павел Зломнов. В феврале дело открыли против журналистки “Эха Москвы во Пскове” Светланы Прокопьевой. Журналистка остается на свободе. В марте еще одно такое дело открыли против 27-летней жительницы карельского Медвежьегорска Екатерины Мурановой.