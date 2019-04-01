Понедельник, 1 апреля 2019

Сотрудники ФСБ провели обыск в юридическом отделе войсковой части 52583, которая входит в состав Службы специальных объектов, относящейся к Главному управлению специальных программ президента (ГУСП). Об этом сообщает РБК.

Обыски проходили по делу, возбужденному подмосковным управлением СКР по статье 210 УК (организация преступного сообщества). По этому делу СКР и ФСБ расследуют хищение госсобственности в Чеховском районе Московской области.

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России, писал “Коммерсант”.

По словам источника РБК, силовиков заинтересовали документы по межеванию земельного участка закрытого военного городка Чехов-2, в котором находится войсковая часть 52583.

Как сообщил источник, знакомый с материалами уголовного дела, сотрудники ФСБ изъяли документы, касающиеся межевания земельного участка спеобъекта, граничащего с поселком Талалихино.

Тендер на межевание участка земли, имеющего отношение к Чехов-2, был проведен еще в 2010 году – работы выполняла компания “Геометр”, у которой не было допуска к работам на территории секретных объектов. Тогда же компания начала реализовывать госконтракт на 8 миллионов рублей, сообщил источник. В базе данных СПАРК есть сведения о заключении контракта на 8,1 миллиона рублей, предмет которого – землеустроительные работы по межеванию земель и постановка на кадастровый учет.

По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года в оперативном управлении войсковой части находилось 3274,8 гектара земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 гектаров.

По версии следствия, часть утраченной территории – 35 гектаров – включена в состав поселка Талалихино. “Постановка на учет земельных участков, которые входили в границы спецобъекта, проводилась на основании постановления администрации Чеховского района от 1999 года, – рассказал источник, знакомый с ходом расследования. – Документ был подделан, в нем говорится о переводе в муниципальный фонд земельных участков, расположенных в поселке Талалихино, под объекты коммунально-бытового назначения”.

Позднее на переданной поселку территории возник элитный коттеджный поселок “Лесное озеро”, на территории которого построили небольшой ликероводочный завод. Рядом с поселком возвели логистические и производственные комплексы, магазин и мыловаренное предприятие.

Эпизод с отмежеванием земельных участков с последующей их перепродажей на рынке недвижимости – часть большого уголовного дела об организации преступного сообщества. Следователи полагают, что в администрации Чеховского района была организована схема вывода в частную собственность земельных участков в собственности государства.

В показаниях одного из секретных свидетелей утверждается, что аферисты получали контроль над земельными участками, подделывали документы в тесном взаимодействии с районной администрацией, переводили земли в категории земель промышленного назначения или для индивидуально-жилищного строительства. “На этих земельных участках организовывали коттеджные поселки, которые потом продавали по рыночной стоимости”, – говорится в материалах дела. Зачастую, по словам источника РБК, при легализации похищенных участков использовали поддельные документы собственности, оформленные задним числом.

Свидетель заявляет, что схему хищений придумал в 2000-х годах Данис Низаметдинов, который был помощником бизнесмена Олега Стрекалова. Секретный свидетель называет Стрекалова “главным финансистом предполагаемого лидера ОПГ Чеховского района Николая Павлинова”. По утверждению свидетеля, в хищениях земель участвовали бывшие главы Чеховского района Анатолий Чибесков и Сергей Юдин.

Как рассказал источник РБК, следствие также проверяет информацию о возможных хищениях спецземель неустановленными сотрудниками Службы спецобъектов в Одинцовском, Солнечногорском и Рузском районах Подмосковья. Проверяется межевание земельных участков и в Москве – на проспекте Вернадского и на Мосфильмовской улице.

Службой спецобъектов в 1999-2012 годах руководил генерал-полковник Николай Романенко. В 2012-м он покинул пост по собственному желанию. Аудиторы Счетной палаты и сотрудники Главной военной прокуратуры обнаружили ряд нарушений в работе службы. В 2015 году 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 5 с половиной годам колонии за получение взятки бывшего зама Романенко генерал-майора Владимира Сазонова. Кроме того, обыски прошли у кадастрового инженера Дмитрия Демьянова, подпись которого стоит на некоторых документах.