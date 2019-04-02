Вторник, 2 апреля 2019

Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика подал в отставку, сообщило алжирское государственное агентство Algerie Presse Service. Бутефлика ушел с поста на несколько недель раньше срока на фоне массовых протестов; его полномочия истекали 28 апреля.

Сообщение об отставке президента вызвало массовое ликование в столице страны, передает Alg24.

Согласно алжирской конституции после досрочной отставки президента обязанности главы государства временно переходят к спикеру Совета нации (сената) Абделькадеру Бенсалеху. Новые выборы должны пройти в течение 90 дней.

В послании к парламенту 82-летний президент объяснил свой досрочный уход с поста стремлением не допустить дальнейшей эскалации политической ситуации. “Цель моего решения – успокоить граждан, чтобы они смогли начать переход к лучшему будущему для Алжира”, – цитируют СМИ послание Бутефлики.

Накануне президентская пресс-служба распространила заявление о том, что Бутефлика уйдет в отставку до 28 апреля.

31 марта Бутефлика назначил переходное правительство, которое возглавил руководитель МВД Нуреддин Бедуи.

26 марта начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гаид Салах призвал Бутефлику покинуть свой пост. Генерал предложил применить статью 102 Конституции Алжира, согласно которой Конституционный совет страны может признать президента недееспособным, если тот не в состоянии исполнять свои обязанности.

11 марта Бутефлика объявил об отказе баллотироваться на пятый срок и отмене президентских выборов, назначенных на 18 апреля. Президент объявил, что новая дата голосования будет определена по итогам общенациональной конференции, которая состоится до конца года для выработки проекта конституции. Предполагалось, что по истечении срока президентских полномочий Бутефлики и до новых выборов власть перейдет к временному правительству.

С 22 февраля, когда Бутефлика объявил о выдвижении на новый срок, в стране проходили массовые протесты. 29 марта на антипрезидентский митинг в Алжире, столице страны, вышел миллион человек – манифестация стала самой массовой с начала протестов.

Бутефлика находился у власти с 1999 года. Все предыдущие выборы он выигрывал в первом туре, набирая от 73,8 до 90 процентов голосов.