Понедельник, 1 апреля 2019

Нижегородский главк СКР направил в суд дело об экстремистском сообществе, основателем которого назван нацист Кирилл Блинов, отбывавший в ИК-6 строгого режима в поселке Мирный Варнавинского района 25-летний срок по обвинениям в двух убийствах, а также покушениях. Такая информация появилась в понедельник на сайте управления.

Никаких имен, в том числе и имени самого 27-летнего Блинова, в публикации СКР не приводилось. Об остальных пятерых фигурантах сообщалось лишь, что им от 24 до 32 лет и они жители Волгоградской, Воронежской, Московской, Нижегородской и Тульской областей, причем обвиняемые из Волгоградской и Воронежской областей – женщины.

В какой именно суд ушли материалы, СКР не уточнил. Согласно статье 31 УПК дела об организации экстремистского сообщества подсудны областному суду. Однако на сайте Нижегородского облсуда по состоянию на вечер вторника карточки дела не было.

В зависимости от вмененной роли фигурантам инкриминированы части 1, 2 статьи 282.1 (организация экстремистского сообщества и участие в нем; соответственно от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии), пункт “в” части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды организованной группой; четыре эпизода; от 3 до 6 лет) и часть 1 статьи 282.3 УК (финансирование экстремизма; от 3 до 8 лет).

Следствие вел 1-й отдел областного главка СКР по расследованию особо важных дел. Как утверждается, в июне 2015 года заключенный Блинов, воспользовавшись в нарушение режима интернетом, в ходе переписки в “одной из социальных сетей” образовал и возглавил сообщество для “подготовки и систематического совершения преступлений экстремистской направленности”.

Членами сообщества, говорится в деле, стали лица, “разделяющие взгляды ненависти и вражды в отношении различных групп лиц по признакам идеологии, пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии”. Как утверждается, фигуранты присоединились к группировке в разное время, однако жительницы Волгоградской и Воронежской областей были ее членами с моментами основания и руководили сообществом.

Как следует из сообщения СКР, вся деятельность сообщества сводилась к публикации и распространению четырех книг “экстремистской направленности”, которые Блинов написал, находясь в заключении. В частности, обе упомянутые следственным ведомством женщины получили, согласно фабуле дела, право публикации книг Блинова, а одна из них была редактором этих текстов.

Другие обвиняемые, говорится в деле, по заданиям Блинова иллюстрировали его книги, обеспечивали их печать и распространение, записывали аудиоверсии текстов, а также пропагандировали деятельность сообщества в соцсетях (вероятно, речь о рекламе книг). СКР расценил это как выполнение данных Блиновым “заданий, направленных на разжигание национальной ненависти и вражды”.

Заявляется, что Блинов составил правила поведения членов группировки. Условием членства, как утверждается, являлась регистрация в некоем интернет-сообществе.

Также в деле говорится, что основным фигурантом были “разработаны механизмы для получения финансовых средств на нужды сообщества путем использования банковских карт участников сообщества”.

Кроме того, СКР указал, что Блинов установил правила конспирации, в частности обязал членов сообщества использовать при общении в интернете псевдонимы “для защиты… от действий правоохранительных органов”, а также “посвятил участников сообщества в известные ему методы и приемы противодействия правоохранительным органам”. “Себе он также избрал псевдоним”, – отметило ведомство.

Обыски по делу СКР провел 29 января прошлого года при участии полиции, ФСИН и ФСБ. На тот момент дело было квалифицировано по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды; ныне частично декриминализована). Следственное ведомство заявляло о 19 обысках; утверждалось, что помимо пяти вышеназванных регионов они прошли также в Москве, Брянской, Ростовской, Самарской областях и Краснодарском крае.

В частности, РЕН-ТВ сообщал об обыске в московском тату-салоне Олега Масюты. Заявлялось, что Масюта устроил там подпольный пункт распространения запрещенных книг и нацистской символики. Эти книги и символика, утверждал телеканал, поступали из-за рубежа и расходились из салона Масюты по всей России. Часть книг и листовок печаталась в самом салоне, говорилось в репортаже.

Тогда говорилось также, что в деле не шесть, а девять подозреваемых, из которых до судов о мере пресечения задержаны двое.

Телеграм-канал “Кремлевская прачка” тогда поместил несколько фото, на которых были изображены пистолет, биты, а также флаг Misanthropic Division, будто бы изъятые при обысков у нацистов в Москве. Некоторыми из этих снимков проиллюстрировано нынешнее сообщение СКР. Однако в тексте сообщения говорится об изъятии лишь “экстремистской” литературы и атрибутики.

Из шестерых фигурантов трое арестованы. Из публикации СКР не понятно, подразумевается ли в их числе Блинов, которого после возбуждения дела должны были перевести из колонии в СИЗО.

Сообщается, что двое фигурантов частично признали вину.

Блинов (прозвище Риддик) – уроженец города Бор, пригорода Нижнего Новгорода. Он был задержан в 2010 году и обвинен по пунктам “а”, “ж”, “л” части 2 статьи 105 (убийство двух или более лиц по мотивам расовой ненависти либо вражды, совершенное группой лиц) и по части 3 статьи 30 – пунктам “а”, “ж”, “л” части 2 статьи 105 УК (покушение на это же преступление). Приговор нацисту вынес 13 сентября 2011-го Нижегородский облсуд. Срок Блинова по этому делу истекает в 2035 году.

Подсудимый признал вину в драке, но причастность к убийствам отрицал.

Из книг Блинова в прошлогодних сообщениях об обысках упоминалась “Юность на белых шнурках”. Прокремлевские СМИ заявляли, что эта книга популярна в украинском “Правом секторе”, а в тату-салоне Масюты посетителей приглашали на концерт в Киев – “поддержать так называемых борцов за чистоту славянской крови”.

Между тем “экстремистской” “Юность на белых шнурках” Московский райсуд Нижнего Новгорода объявил лишь 22 августа прошлого года, а в соответствующий список на сайте Минюста она была включена 2 ноября. Других книг Блинова в этом списке нет.