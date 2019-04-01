Понедельник, 1 апреля 2019

Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) в составе Ризвана Зубаирова (председательствующий), Алексея Санникова и Владимира Цыбульника приговорила отставного капитана Минобороны Дениса Хисамова к 19 годам строгого режима с лишением воинского звания по делу об участии в сирийской войне на стороне “Исламского государства”. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

35-летний уроженец Краснодара Хисамов объявлен виновным по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и статье 205.3 УК (обучение для занятия терроризмом).

Слушания по существу дела, открывшиеся 14 января, заняли меньше полутора десятка заседаний. В прениях сторон, состоявшихся 1 апреля, прокурор запрашивал для подсудимого 18 лет строгого режима.

Таким образом, судейская коллегия вынесла Хисамову более суровый приговор, чем требовал обвинитель.

Сам подсудимый вину не признал, указав, что никогда не бывал в Сирии, а признательные показания на следствии дал под пытками.

22 марта этот же судейский состав – председательствующий Зубаиров, Санников и Цыбульник – приговорил 20-летнего киевлянина Павла Гриба к 6 годам общего режима по сфабрикованному делу о подстрекательстве к теракту.

Согласно фабуле дела Хисамова, как ее огласил на первых слушаниях по существу прокурор Алексей Ханеня, в начале 2015 года подсудимый, живший в подмосковном городе Дмитров, стал приверженцем ваххабизма и решил выехать на войну в Сирию. Между тем на тот момент против Хисамова было открыто дело по части 1 статьи 186 УК (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег; до 8 лет колонии) и законно выехать из России он не мог.

Однако в Москве, заявляется в деле, Хисамов познакомился с неким Аюбовым, который также был сторонником ИГ. В сентябре 2015-го он попросил нового знакомого помочь ему с выездом в Сирию, уплатив за это 1000 долларов. В ноябре того же года Аюбов будто бы передал Хисамову поддельный паспорт гражданина Таджикистана и объяснил, с кем связаться в Стамбуле. В том же месяце, утверждал прокурор, Хисамов транзитом через Украину и Молдавию прибыл в Турцию.

В ночь на 30 декабря 2015 года, говорится в деле, россиянин пересек турецко-сирийскую границу и прибыл в учебный центр ИГ “Муаскар” в районе Ракки, где 1 января 2016-го официально стал членом “Исламского государства”. До конца января Хисамов будто бы “прошел идеологическую, психологическую и военную подготовку, обучился приемам обращения с оружием и взрывными гранатами”, после чего вступил в Ракке в подразделение “Мухаджирин эль-Кавказ”. За участие в войне россиянину платили 500 долларов в месяц, утверждал прокурор Ханеня.

В последующие полгода, заявлялось в обвинительном заключении, Хисамов шесть раз выезжал в разведку. Так, в феврале он будто бы две недели в составе отряда из 10 боевиков вел в районе приграничного с Турцией поселка Эр-Раи в мухафазе Халеб (Алеппо) скрытое наблюдение за действиями контролировавшей этот поселок “Джабхат ан-нусры”.

В конце июля, говорится в деле, Хисамов в составе “Мухаджирин эль-Кавказ” участвовал в боях с курдами за город Манбидж, мухафаза Халеб.

В октябре 2016-го россиянин будто бы был командирован в Стамбул для вербовки новых боевиков, в том числе из числа сочувствующих “Джабхат ан-нусре” (на самом деле к тому времени этой организации уже не существовало – она еще летом сменила название на “Джабхат фатах эш-Шам”). Вербовку, говорится в деле, Хисамов вел до 20 апреля 2017 года, когда был задержан турецкими силовиками за нарушение миграционного режима. 14 октября 2017-го задержанного выдали в Таджикистан, а оттуда 13 ноября экстрадировали в Россию.

Сам Хисамов в своих показаниях сообщил совершенно иные сведения. В 2015 году, сообщил подсудимый, он жил в Москве. Знакомые предложили ему “поучаствовать в незаконной деятельности по продаже фальшивых купюр”, на что он ответил согласием. Хисамова вместе с двумя соучастниками задержали в Суздальском районе Владимирской области, однако судья освободил отставного капитана под залог 500 тысяч рублей. “Я испугался, что будет срок, – заметил подсудимый. – Я офицер запаса, отличник службы и кандидат технических наук, моя репутация была незапятнана, и я принял решение скрыться”.

Хисамов подтвердил, что он верующий мусульманин. Познакомившись в московской мечети с неким Абдулкаримом, рассказал подсудимый, он попросил у знакомого поддельный паспорт на имя гражданина Таджикистана Каландарова. По этому документу, сообщил Хисамов, он позже выехал на Украину и оттуда вылетел в Турцию.

Подсудимый пояснил, что хотел оформить на имя Каландарова вид на жительство и заняться бизнесом – выжимкой тминного масла. “После истечения срока давности статьи я бы вернулся в Россию”, – заметил он.

В январе 2016 года, продолжил отставной капитан, он вместе с компаньоном на неделю вылетал из Стамбула в крупный турецкий город Адана. “Перелет можно проверить по карточке пассажира и камерам”, – подчеркнул обвиняемый.

В июне того же года Хисамов получил визу на имя Каландарова. Однако вскоре он потерял поддельный таджикский паспорт. По истечении срока визы полицейские задержали россиянина на автобусной остановке и после проверки полгода продержали в депортационной тюрьме в городе Айдын на юго-западе Анатолии. “Я говорил оперативникам, что у меня поддельный паспорт и я готов отбыть срок за фальшивомонетничество в России, но меня вывезли в Таджикистан”, – рассказал подсудимый.

Сразу же по прилете Хисамова таджикские силовики побили его. Они приговаривали: “Это еще цветочки”. В первую же ночь задержанного начали пытать током и жестоко избивать; ему сломали ногу. От Хисамова требовали признать, что он террорист ИГ. “Естественно, в итоге я все подписал – никакой человек это не выдержит, – заметил подсудимый. – 40 дней меня держали в изоляторе, пока сойдут все травмы”.

МВД Таджикистана распространило информацию о задержании “террориста ИГ”. После ее перепечатки российскими СМИ, рассказал Хисамов, его мать и отец попали в больницу с сердечным приступом.

Затем задержанного военным самолетом “Руслан” перевезли в Москву и отправили в ИВС столичного УМВД на Петровке, 38. Уже в самолете оперативники предупреждали Хисамова: “Мы сделаем тебе, как в Таджикистане”. Один из силовиков прямо заявил: “Палочную систему никто не отменял, нужны показатели по делам о терроризме”.

Из Москвы Хисамова перевезли во Владимир, а далее – в Краснодар. Там пытки продолжились. В конце августа прошлого года трое оперативников связали арестованному руки скотчем, после чего принялись избивать. Также его пытали током и выщипывали бороду плоскогубцами. Далее Хисамова пригрозили изнасиловать, если он не даст признательных показаний.

Подсудимый подчеркнул, что подавал начальнику СИЗО заявление об угрозе своей жизни и здоровью, а кроме того, сообщение о пытках может подтвердить свидетель.

С адвокатом по соглашению арестованному связываться не позволяли, а когда тот появлялся, то препятствовали конфиденциальному общению.

В своих показаниях Хисамов также заметил: “Я являюсь капитаном запаса, и мне не было необходимости получать дополнительное обучение по владению автоматом и гранатами, как говорит обвинитель. Пошел бы я рядовым мотострелком при своей специальности и участвовал в боевых действиях неделями без единого ранения и контузий? Нет!”

Адвокат Олег Жильцов указывал на фальсификацию материалов дела. В протоколе допроса, прошедшего в октябре 2018-го в Краснодаре, отмечал защитник, его подлинная подпись стоит только на первом листе – на последующих он своей подписи не узнает. Сам Хисамов настаивал, что на допросе “не говорил ни слова”.