Вторник, 2 апреля 2019

В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале “ФортангаORG”.

Обыски, по предварительным данным, проводит ФСБ. Силовики пришли к муфтию Ингушетии Иссе Хамхоеву, сопредседателю президиума Всемирного конгресса ингушского народа Мусе Масальгову, Зарифе Саутиевой, бывшему главе МВД по Ингушетии Ахмеду Погорову, Багаудину Хаутиеву, Зарифе Саутиевой, лидеру общественного движения “Опора Ингушетии” Бараху Чемурзиеву.

Нет связи с Ахмедом Барахоевым и председателем ингушского Совета тейпов Малсагом Ужаговым. Барахоева в 6 утра увезли неизвестные на автомобиле Lada Vesta стального цвета – предположительно на допрос. У дома Барахоева стоит бронированная военная техника – вероятно, дом тоже обыскивают.

Обыск проходит в доме 92-летнего отца Ахмеда Погорова в Карабулаке. Самого Погорова силовики забрали на допрос. Улицу, где находится дом, с обоих сторон заблокировали сотрудники ГОВД и прикомандированные силовики в масках.

В ФСБ увезли Чемурзиева. С ним нет связи. У членов семьи активиста отобрали телефоны. Из дома Чемурзиева силовики увезли всю оргтехнику, в том числе ноутбук общественника и личный компьютер его сына – инвалида I группы.

В Назрани в районе Московской улицы находятся около 10 военных грузовиков “Урал”.

По какому делу проходят обыски, пока неизвестно. 1 апреля управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило дело о нападениях на полицейских и росгвардейцев на акции протеста 27 марта в Магасе. Оно квалифицировано по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти), предусматривающей до 10 лет колонии. Как утверждалось, от действий “группы неустановленных лиц” пострадали 10 силовиков, у которых “телесные повреждения различной степени тяжести”.

25 марта Назрановский межрайотдел ингушского управления СКР открыл другое дело – по части 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), санкция которой составляет до 2 лет колонии. Поводом, утверждалось в сообщении, стало появление двумя днями раньше, 23-го числа, комментария в некоем аккаунте в Инстаграме. Ведомство заявляет, что автор текста призывал захватить здания правительства и Народного собрания Ингушетии, а также совершать “насильственные действия” в отношении правоохранителей.

Это дело было открыто по итогам доследственной проверки, проводившейся с 24-го числа региональным МВД – как можно предположить, оперативниками ЦПЭ, отслеживающими публикации в соцсетях.

Оперативное сопровождение по обоим делам ведут как полиция, так и ФСБ.

В понедельник утром “Кавказский узел” сообщил, что в магасский отдел окружного главка СКР на допросы в статусе свидетелей вызваны четыре активиста: Мальсагов, лидер общественной организации “Выборы Ингушетии” Исмаил Нальгиев, председатель Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев и Чемурзиев.

Повестки Нальгиеву, Хаутиеву и Чемурзиеву выписал на разное время 1 апреля следователь Андрей Еремеев. Поскольку это чиновник окружного управления СКР, он занимается делом именно о нападениях на силовиков, а не о массовых беспорядках, находящимся в производстве отдела регионального главка ведомства. Об этом же, публикуя факсимиле повестки, писал и Чемурзиев. “Будут идентифицировать лиц, которые участвовали в столкновениях с Росгвардией и перекрывали дорогу”, – пояснял он.

Допрос Чемурзиева был назначен на 10 утра. Около 17 часов активист сообщил в своем Инстаграме: “Пока еще свидетель”.

26 марта в Магасе начался многотысячный митинг, основными требованиями которого стали отставка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и отмена соглашения о новой ингушско-чеченской границе. Предполагалось, что акция станет бессрочной.

В течение ночи и раннего утра 27 марта силовики трижды попытались разогнать демонстрантов. “Насколько я понимаю, есть немного пострадавшие, – рассказывал Нальгиев после третьей попытки разгона. – Потому что и в толпу, и из толпы полетело все подручное, стулья и так далее”.

В итоге организаторы согласились прекратить митинг в обмен на обещание согласовать новый через 5 дней. Это обещание впоследствии выполнено не было. После прекращения митинга демонстранты на несколько часов перекрыли федеральную трассу “Кавказ” на въезде в Назрань.

Утром 1 апреля Интерфакс сообщил, что глава МВД по Ингушетии Дмитрий Кава подал в отставку на фоне недавних протестов в Магасе.