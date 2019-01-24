Вторник, 2 апреля 2019

Александр Подрабинек

24.01.2019

Останемся свободными

Имя существительное “пидор”, подобно другим таким словам, радует нас, русских и русскоязычных, своей многозначностью. Ибо в нем, в словечке этом, применительно к ситуации открывается бездна смыслов, и грубо ошибется тот иностранец, который, услышав его, решит, что речь непременно идет о мужчине нетрадиционной сексуальной ориентации. Напротив, употребляющие данное слово русские и русскоязычные, включая женщин, детей, а также мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, обычно имеют в виду нечто иное. Это всякий раз зависит от контекста общения участников диалога и, как правило, они легко понимают друг друга. Тот, кого назвали “пидором”, и тот, который назвал.

Однако случаются и непонятки: вот свежий пример.

Граффити “Путин пидор”, появившееся в ночь на 31 марта на колоннах УМВД в Ярославле, вызывает у нас вопросы по целому ряду причин. Во-первых, странно, что безымянный покуда мастер, расписывая столбы, на которых зиждется здание регионального министерства, между словами “Путин” и “пидор” не поставил тире. И вы промахнетесь, если предположите, что художнику не хватило колонн: на фотографии ясно видно, что скульптор на них не поскупился. Во-вторых, трудно с ходу постичь, что сподвигло граффитиста на столь неоднозначное высказывание. В-третьих и в-главных, как догадаться, что он имел в виду?

Причем не исключено, что на этот вопрос не сумеет ответить и сам живописец, ежели его, не дай бог, поймают. И дело тут не в одной лишь многозначности исследуемого слова. Известно же, что подлинное искусство многомерно и мало кто из творцов способен связно изложить надоедливому профану, какие мысли он вкладывал в свое произведение. Даже на допросе, даже под пытками. А в том, что офис ярославских полисменов украшал истинный художник, сомнений нет.

Зато мы теперь знаем, как действует совсем недавно принятый закон, о котором было столько разговоров с употреблением разных слов и словесных конструкций, хранящихся в сокровищнице родного языка. Более известный как “закон Клишаса” и прямо воспрещающий употребление наиболее многозначных русских оборотов в отношении начальства, его символов и органов. В связи с чем Клишаса и его коллег уже обозвали по-всякому, и не исключено, кстати, что неизвестного ярославского рисовальщика на труд и на подвиг тоже вдохновил собирательный Клишас. Однако до вчерашнего дня нарушители оставались безнаказанными. Вчера их наконец постигла кара.

Механизм воздействия на смутьянов обозначился такой. Сперва местные интернет-СМИ информируют читателей о том, что произошло в их городе в ночь на 31 марта. Для наглядности публикуя фотографию, на которой полностью запечатлена либо подретуширована процитированная выше фраза. Чуть позже о допущенном безобразии бдительные граждане доносят в Генпрокуратуру. Оттуда посылают сигнал в Росомнадзор, и чиновники этого ведомства оперативно связываются с редакциями газет и владельцами пабликов. Там срочно решают проблему: то ли сослаться на конституционную норму, которая запрещает цензуру, а то ли от греха убрать изображение с надписью. Разумеется, спорить себе дороже, и картинка вытравляется из сети, а тем временем фотографа уже допрашивают в полиции. Так завершается скандал, о котором в полицейских протоколах сказано, что анонимный несогласный с примкнувшей к нему прессой попытались “лично оскорбить президента РФ Владимира Путина”.

Короче, закон работает, и хочется даже прибавить, что первый опыт его применения оказался не так страшен, как чудилось. Никто не заблокирован во внесудебном порядке, не оштрафован на громадную сумму и не посажен. Прокурорские и сотрудники Роскомнадзора особо не зверствуют, демонстрируя неожиданную терпимость к оступившимся, если не гуманизм. Конечно, это не значит, что завтра они не заблокируют кого-нибудь, не ограбят и не запрут в клетку. Но все же факт налицо: непосредственно Владимира Владимировича многозначно раскритиковали, а все живы, свободны и при деньгах.

Однако имеется и печальная новость – именно для Клишаса в широком смысле, не говоря о Путине. Для мужей государственных, инициировавших принятие “закона о неуважении”. Раньше про граффити на доме или иную публичную акцию такого рода посплетничали бы пару дней в том же Ярославле – и забыли. А ныне, когда за дело взялись Чайка с Ампелонским, история обрела всероссийский широчайший размах. Сегодня во фразе “Путин пидор” знаки препинания расставляют все кому не лень, и это ведь только начало.

Вообразите себе, что борьба Клишаса с россиянами станет рутинным явлением. Представьте, как на стенах учреждений и просто в рунете постоянно будут обнаруживаться оскорбляющие чувства социальной группы “руководство РФ” надписи, и день за днем безответственные хохмачи примутся рассказывать гражданам смешные истории про то, как очередного Путина обложили матом на пилястрах. Как пожарные смывали буквы с колонн. Как генпрокуроры бегали за роскомнадзоровскими, а те обзванивали бесчисленных редакторов, телеграмщиков и фейсбучников. А если, потеряв терпение, власти начнут по-взрослому наказывать провинившихся, то о том, кто как кого назвал, узнает целая страна. Поскольку тогда оценочные суждения насчет президента и его верных слуг будут написаны не только краской на строении или на заборе, но огненными буквами в российском небе. Это еще называется “эффектом Барбры Стрейзанд”, и лучше бы нашим законодателям не повторять печальный американский опыт.

По совести, надо бы, пока не поздно, отменить и этот закон, и ему подобные. Дабы не раскачивать лодку, надо бы воспользоваться советом классика, обращенным к любимому герою. “Ничего, ничего, – сказал я сам себе, – ничего. Вон – аптека, видишь? А вон – этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся”. Надо бы начальству успокоиться, но оно вряд ли сумеет прислушаться к мудрому совету, оттого мнится, что в замазанном тексте на здании ярославского УМВД президенту Путину просвечивает беспощадная правда и справедливый приговор.