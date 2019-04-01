Понедельник, 1 апреля 2019

Все 11 фигурантов дела о теракте, совершенном 3 апреля 2017 года на станции петербургского метро “Сенная площадь”, отвергают обвинение. Как сообщает корреспондент “Граней” из зала суда, об этом перед началом слушаний по существу заявила журналистам единственная женщина из подсудимых – 47-летняя гражданка Узбекистана Шохиста Каримова.

Разбирательство поручено коллегии Московского окружного военного суда в составе Андрея Морозова (председательствующий), Эдуарда Борисова и Олега Москвитина. Процесс проходит на выездной сессии в помещении Ленинградского окружного военного суда в Петербурге.

Предварительные слушания по делу прошли 25 февраля в Москве. Начало разбирательства по существу первоначально было назначено на 11 марта, однако заседание отложили, поскольку на тот момент в Петербург доставили еще не всех обвиняемых.

Из защитников с материалами дела полностью ознакомился только адвокат Сагитов, защищающий 24-летнего гражданина Узбекистана Азамджона Махмудова: этот юрист представлял интересы Махмудов и на следствии. Прочие адвокаты просили отложить слушания на срок от одного дня до недели для завершения ознакомления. Судейская коллегия в этом отказала, предложив защитникам изучать материалы по ходу разбирательства.

Шохиста Каримова комментирует обвинение. Съемка Граней.Ру:

Все 11 фигурантов дела о теракте, совершенном 3 апреля 2017 года на станции петербургского метро "Сенная площадь", отвергают обвинение. Подробности: https://t.co/zQd7njDr3Q pic.twitter.com/OVTj86pnRj

— Грани.Ру (@GraniTweet) 2 апреля 2019 г.

Фото- и видеосъемку судьи разрешили только во время оглашения обвинительного заключения и приговора. 28-летний гражданин Киргизии и России настаивал, чтобы снимались и выступления подсудимых с показаниями, однако коллегия ответила отказом.

На заседании присутствуют переводчики с узбекского и таджикского языков, однако к их услугам пока не прибегали.

Из числа потерпевших в суд прибыли лишь 10 – пять мужчин и пять женщин. Кроме того, на заседание явилась юрист Петербургского метрополитена, заявившего к подсудимым гражданский иск на 108 с лишним миллионов рублей.

Кроме Каримовой, Махмудова и Аброра Азимова по делу обвинены 30-летний гражданин Киргизии и России Акрам Азимов (брат Аброра), граждане Киргизии 23-летний Махамадъюсуф Мирзаалимов, 22-летний Дильмурод Муидинов, 40-летний Сайфилла Хакимов, его ровесник Бахрам Эргашев, братья 25-летний Ибрагимджон и 28-летний Мухамадъюсуп Эрматовы, а также 30-летний гражданин Таджикистана Содик Ортиков. Все граждане Киргизии – этнические узбеки.

В апреле 2017 года сообщалось, что братьев Азимовых лишили российского гражданства. Однако при установлении личностей подсудимых на заседании во вторник оба были названы гражданами России.

В зависимости от вменяемой роли подсудимым инкриминированы часть 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе; от 5 до 10 лет колонии), часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму; санкция в редакции, актуальной на момент теракта, та же), пункт “б” части 3 статьи 205 (теракт с умышленным причинением смерти человеку; от 15 лет до пожизненного срока), часть 3 статьи 30 – пункт “б” части 3 статьи 205 (покушение на это же преступление; до 15 лет), часть 1 статьи 30 – пункт “б” части 3 статьи 205 (приготовление к этому же преступлению; до 10 лет), часть 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов; до 4 лет), часть 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки; до 5 лет), часть 3 этой же статьи (то же преступление, совершенное организованной группой; от 5 до 12 лет) и часть 3 статьи 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой; от 8 до 12 лет колонии).

Следствие вело главное управление СКР по расследованию особо важных дел. Согласно фабуле дела, которую на слушаниях во вторник огласила прокурор, не позже 2013 года гражданин Киргизии Сироджиддин Мухтаров (Абу Салах аль-Узбеки) образовал в Сирии террористическое сообщество “Катиба ат-таухид валь-джихад” (ар. Батальон единобожия и джихада). Одной из целей сообщества, заявляется в деле, стали теракты против России и ее граждан. В августе прошлого года Мухтаров был объявлен Россией в международный розыск и заочно арестован.

Все фигуранты, утверждает обвинение, являются членами “Катиба ат-таухид валь-джихад”. Как утверждается, Мухтаров через некоего Махмудова (однофамильца фигуранта дела) связался с братьями Азимовыми, работавшими в суши-баре в подмосковном городе Одинцово, а также с этническим узбеком из Киргизии, гражданином России Акбарджоном Джалиловым, который и совершил теракт в метро. Аброр Азимов, согласно фабуле дела, принял предложение вступить в “Катиба ат-таухид валь-джихад”, когда находился в Турции.

Как заявила прокурор, Джалилов приобрел сахар, батарейки Duracell и инструменты, а 30 марта 2017 года арендовал угловую шлифовальную машину, чтобы разрезать корпус огнетушителя. Еще раньше, 6 февраля, говорится в деле, Джалилов открыл в “Тинькофф-банке” счет “в целях получения средств на совершение теракта”.

Аброр Азимов, продолжила обвинитель, несколько раз переводил Джалилову деньги через российские системы “Рапида” и CyberPlat. Суммы переводов, по словам прокурора, составили 24, 34, 45 и 19 тысяч рублей. В свою очередь, Азимов, заявила чиновница, получал деньги от брата. Как утверждается в деле, Акрам Азимов не позже 20 марта перевел Аброру 2500 долларов, зная, что они будут израсходованы на подготовку теракта. Поэтому обоим братьям вменено в числе прочего финансирование терроризма (статья 205.1 УК).

Не позже 31 марта, говорится в деле, в пгт Лесной Городок Одинцовского района Аброр Азимов вовлек в деятельность “Катиба ат-таухид валь-джихад” повара Ортикова и зеленщицу Каримову, работавших в местном кафе Лесное. Вовлечение, по утверждению прокурора, заключалось в том, что Азимов активировал сим-карту с мобильника Каримовой, завел на эту сим-карту аккаунт в WhatsApp и зарегистрировал на него анонимный электронный кошелек, а также попросил Ортикова сделать тестовый вызов, чтобы убедиться, что сим-карта работает.

По утверждению прокурора, Каримова и Ортиков, отвечая на просьбы Азимова согласием, четко осознавали, что способствуют совершению преступлений.

Также чиновница заявила, что именно Аброр Азимов передал Джалилову указание совершить теракт и снабжал его необходимыми инструкциями.

Мотивом теракта в деле названо стремление посеять панику и настроить общественное мнение против участия России в войне в Сирии, поскольку оно чревато террористической угрозой.

22-летний Джалилов, говорится в деле, изготовил две бомбы. Обе он 3 апреля 2017 года принес в метро. Первую террорист заложил на станции “Площадь Восстания”, чтобы подорвать дистанционно, однако устройство не сработало.

Второй бомбой Джалилов подорвал себя в вагоне поезда, который только тронулся со станции “Сенная площадь” в сторону “Технологического института”. Помимо самого смертника погибли 15 человек; 67 получили ранения.

За день до теракта, заявила прокурор, Джалилов передал Мухамадъюсупу Эрматову, жившему с еще шестью фигурантами в квартире на Товарищеском проспекте, 22, к. 1 в Петербурге, компоненты для изготовления третьей бомбы. Как утверждается в деле, Эрматов вместе со своим братом и другими обвиняемыми собрал устройство. Однако эта бомба будто бы была обнаружена 5 апреля 2017-го при обыске.

В деле утверждается, что Аброра Азимова задержали на станции Сушкинской в деревне Часцы Одинцовского района 17 апреля, изъяв сигнальный пистолет, приспособленный для стрельбы 9-миллиметровыми боевыми патронами, и четыре таких патрона. Между тем в действительности его схватили еще 4 апреля и привезли в некий подвал, где почти две недели пытали током, притапливали и избивали. Лишь после этого Азимова вывезли на Сушкинскую и на камеру инсценировали задержание.

Сопоставив факты, СМИ делали вывод, что секретная тюрьма, в которой пытали Азимова, расположена либо в Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ на юго-западе Москвы, либо в войсковой части погранслужбы ФСБ на западе столицы, либо же Пограничном институте спецслужбы в городе Голицыно Одинцовского района.

Об Акраме Азимове в деле говорится, что он был задержан на автобусной остановке в городе Московский в черте Новой Москвы, причем у него изъяли гранату РГД-5 и запал УЗРГМ. В действительности он был схвачен Комитетом национальной безопасности Киргизии в больнице Оша и доставлен в Москву, где уже ФСБ инсценировала его задержание. Акрам Азимов также подвергся пыткам в той же секретной тюрьме.

О задержании Мухамадъсупа Эрматова было объявлено лишь 11 мая 2017-го, хотя задержали его 5 апреля, вместе с другими жильцами квартиры на Товарищеском. Постановление об аресте этого фигуранта было вынесено 12 мая. Между тем член петербургской ОНК Яна Теплицкая узнала от Эрматова, что все время с 5 апреля по 11 мая его содержали в той же секретной тюрьме, что и братьев Азимовых. Там его почти не кормили и к концу срока незаконного заключения вывозили в реанимацию гражданской больницы. Однако в деле утверждается, что Эрматова задержали в московском парке как раз 11 мая.

При обыске 6 апреля 2017-го у Ортикова, заявила прокурор, обнаружили сигнальный пистолет, приспособленный так же, как и пистолет, будто бы изъятый у Аброра Азимова, и восемь патронов калибра 9 миллиметров, а также гранату Ф-1, запал УЗГРМ, тротиловые шашки и смесь аммиачной селитры с продуктами разложения сахара.

У Каримовой, говорится в деле, нашли также же гранату и запал, а также электродетонатор замедленного действия.

Как заявила прокурор, обвиняемые демонстративно пренебрегали нормами ислама, чтобы избегать каких бы то ни было подозрений в свой адрес.

После оглашения обвинительного заключения все фигуранты заявили, что вину не признают. Соответственно они отвергли и исковые требования метрополитена.

В ходе облав после теракта в Петербурге были задержаны и отправлены в СИЗО еще как минимум 10 человек: уроженцы Киргизии братья Азизбек и Атабек Рустамовы, Исламбек Ойбек уулу, Бахадир Мадрахимов, Обид Абдыраимов и Айджигит Айтматов (гражданин России) и приезжие из Узбекистана Феруз Инаков, Джурабек Муратов, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев (два последних – граждане России).

СКР сразу заявил, что не располагает данными о причастности названных 10 человек к теракту в метро. Вместо этого им вменили участие в исламистских телеграм-чатах, расценив это как вербовку террористов (часть 1 статьи 205.1 УК).

Абдыраимов полностью признал вину и в декабре 2017 года был осужден в особом порядке к 5 годам общего режима. Ойбек уулу также согласился с обвинением; в июле 2018-го он получил 5 с половиной лет общего режима.

Инаков и братья Рустамовы вину не признали. Приговоры каждому из троих были вынесены в разное время с августа по ноябрь прошлого года. Инаков и Азизбек Рустамов получили 6, а Атабек Рустамов – 7 лет общего режима.

Дело Муратова в августе 2018-го было возвращено в прокуратуру. В МОВС оно повторно поступило в январе нынешнего года. 14 февраля коллегия под председательством Константина Репеты вынесла Муратову обвинительный приговор. Однако в СМИ публикаций о деле не появлялось, и срок, назначенный подсудимому, неизвестен. Приговор обжалован, а слушания в МОВСе заняли несколько заседаний. Это позволяет предположить, что вину Муратов не признал.

Между тем в отношении Сатымбаева, Нурбаева, Мадрахимова и Айтматова обвинение по статье 205.1 кодекса СКР доказать не смог, и их дела были переквалифицированы на нетяжкую статью 205.6 (несообщение о преступлении). 14 июня 2018 года всех четверых освободили из СИЗО, а в августе – сентябре каждый был приговорен в особом порядке к сравнительно небольшим штрафам. При этом осужденных полностью или частично освободили от уплаты взысканий, зачтя им 14 месяцев, проведенные в изоляторе.

21 февраля нынешнего года в Петербурге был арестован иностранец Алишер Джураев, названный приезжим “из стран СНГ”. Ему инкриминирована часть 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма через интернет), предусматривающая от 5 до 7 лет колонии. Согласно фабуле дела, которое ведет УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, в день теракта, 3 апреля 2017-го, Джураев опубликовал на канале “Путеводитель в исламское государство” интернет-рации Zello две аудиозаписи с оправданием этой атаки.