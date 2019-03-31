Воскресенье, 31 марта 2019

Эру правления нового императора Японии назвали эпохой Рейва

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объявил название эры правления нового императора Японии. В прямом телеэфире, на данные которого ссылается ТАСС, он продемонстрировал табличку c двумя каллиграфически написанными иероглифами названия, которым теперь будут именоваться годы пребывания нового монарха на престоле.

Слово "Рейва" условно можно перевести как "Порядок и гармония" либо "Благополучие и гармония". Это слово, как объявил генеральный секретарь кабинета министров, взято из древнейшей антологии японской поэзии "Манъёсю" ("Собрание мириад листьев"). Название эры правления императора впервые берется из японской литературы – ранее такие термины обычно заимствовались из классических китайских произведений.

"Имя "Рейва" говорит о рождении и расцвете культуры в тот момент, когда народ объединяется воедино и заботится друг о друге", – заявил глава японского правительства, премьер-министр Синдзо Абэ, выразив надежду, что это название "будет принято и глубоко укоренится в японском народе". "Мы подтвердили нашу решимость вместе со всем нашим народом открыть новую эру, полную надежд и благодарности за мирные дни", – подчеркнул он, говоря о смысле слова "Рейва", которым была наречена эра правления нового императора.

В Японии действуют две системы летоисчисления – общепринятая международная и собственная, по годам пребывания императоров на престоле. В соответствии с этим, сейчас в стране одновременно идут 2019 год и 31-й год эры Хэйсэй ("Установление мира"), как именуется эпоха правления нынешнего императора Акихито. По опросам общественного мнения, число сторонников двух систем в стране делится примерно поровну, хотя молодежь предпочитает международный порядок летоисчисления.

85-летний император Японии Акихито покинет престол 30 апреля по собственной просьбе в связи с преклонным возрастом. На следующий день новым императором будет провозглашен его старший сын – наследный принц Нарухито. Это будет означать наступление первого года эры Рейва.

Возможное название новой эры в обстановке полной секретности обсуждалось в комитете с участием ведущих специалистов по классической литературе и истории. В понедельник они представили правительству свой окончательный доклад, в котором имелось пять вариантов этого термина с обоснованиями. Ранее было решено, что название новой эры должно состоять из двух иероглифов, которые легко прочитать и написать. Оно также не должно иметь аналогов в истории и не употребляться в бытовой речи.