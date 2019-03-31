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Назвали эпохой Рейва эру правления нового императора Японии

Воскресенье, 31 марта 2019

  Эру правления нового императора Японии назвали эпохой Рейва

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объявил название эры правления нового императора Японии. В прямом телеэфире, на данные которого ссылается ТАСС, он продемонстрировал табличку c двумя каллиграфически написанными иероглифами названия, которым теперь будут именоваться годы пребывания нового монарха на престоле.

Слово "Рейва" условно можно перевести как "Порядок и гармония" либо "Благополучие и гармония". Это слово, как объявил генеральный секретарь кабинета министров, взято из древнейшей антологии японской поэзии "Манъёсю" ("Собрание мириад листьев"). Название эры правления императора впервые берется из японской литературы – ранее такие термины обычно заимствовались из классических китайских произведений.

"Имя "Рейва" говорит о рождении и расцвете культуры в тот момент, когда народ объединяется воедино и заботится друг о друге", – заявил глава японского правительства, премьер-министр Синдзо Абэ, выразив надежду, что это название "будет принято и глубоко укоренится в японском народе". "Мы подтвердили нашу решимость вместе со всем нашим народом открыть новую эру, полную надежд и благодарности за мирные дни", – подчеркнул он, говоря о смысле слова "Рейва", которым была наречена эра правления нового императора.

В Японии действуют две системы летоисчисления – общепринятая международная и собственная, по годам пребывания императоров на престоле. В соответствии с этим, сейчас в стране одновременно идут 2019 год и 31-й год эры Хэйсэй ("Установление мира"), как именуется эпоха правления нынешнего императора Акихито. По опросам общественного мнения, число сторонников двух систем в стране делится примерно поровну, хотя молодежь предпочитает международный порядок летоисчисления.

85-летний император Японии Акихито покинет престол 30 апреля по собственной просьбе в связи с преклонным возрастом. На следующий день новым императором будет провозглашен его старший сын – наследный принц Нарухито. Это будет означать наступление первого года эры Рейва.

Возможное название новой эры в обстановке полной секретности обсуждалось в комитете с участием ведущих специалистов по классической литературе и истории. В понедельник они представили правительству свой окончательный доклад, в котором имелось пять вариантов этого термина с обоснованиями. Ранее было решено, что название новой эры должно состоять из двух иероглифов, которые легко прочитать и написать. Оно также не должно иметь аналогов в истории и не употребляться в бытовой речи.