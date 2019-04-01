Понедельник, 1 апреля 2019

Председатель чеченского отделения “Мемориала” Оюб Титиев, осужденный к 4 годам колонии-поселения по сфабрикованному делу о хранении марихуаны, не стал обжаловать приговор. Об этом сообщают коллеги правозащитника со ссылкой на его объяснение, записанное 29 марта адвокатом Петром Заикиным.

Таким образом, приговор, вынесенный 18 марта судьей Шалинского горсуда Чечни Мадиной Зайнетдиновой, 1 апреля вступил в силу.

В своем объяснении Титиев вновь подчеркнул, что вину не признаёт и не признáет ни при каких обстоятельствах. Однако, заметил политзек, ему необходимо быть на свободе, чтобы поддерживать семью.

Судья Зайнетдинова в приговоре применила к Титиеву часть 6 статьи 15 УК, изменив категорию вмененного правозащитнику преступления с тяжкого на средней тяжести. Это позволяет политзеку уже в середине мая, по отбытии трети срока, подать на УДО. Титиев намерен воспользоваться такой возможностью. Между тем он не имел бы такой возможности, пока продолжалось бы апелляционное разбирательство.

Также правозащитник указал, что в современных чеченских и российских реалиях оправдательный приговор ему был заведомо исключен, а потому срок, назначенный Зайнетдиновой, – “максимально возможный способ признания моей невиновности”.

“К сожалению, – добавил политзек, – я не смогу перечислить все обстоятельства, которые послужили причиной принятия мной решения о нецелесообразности обжалования приговора”.

По итогам процесса, занявшего около 40 заседаний, 61-летний житель Курчалоя Титиев был объявлен виновным по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта). Согласно фабуле дела, правозащитник “в не установленные в ходе следствия место и время” и “при неустановленных обстоятельствах” приобрел для личного употребления марихуану и хранил ее в своей машине “Лада Калина”. Заявляется, что сверток весом 206,9 грамма лежал под передним пассажирским сиденьем машины, а еще 0,94 грамма – на резиновом коврике. Титиев был задержан 9 января прошлого года и с тех пор остается в заключении.

В прениях сторон прокурор Курчалоевского района Джабраил Ахматов и чиновница региональной прокуратуры Милана Байтаева требовали для правозащитника 4 года общего режима со штрафом 100 тысяч рублей.

Права на льготный зачет у Титиева нет – для осужденных по части 2 статьи 228 кодекса оно не предусмотрено.

Адвокаты Заикин, а также Марина Дубровина и Илья Новиков настаивали на оправдательном приговоре. Они отмечали, что Титиева преследуют за его правозащитную деятельность. В 2017 – начале 2018 года, вплоть до задержания, правозащитник расследовал массовый расстрел жителей региона кадыровцами.

Сам политзек вину не признал. Он указывал, что наркотики в его машину подбросили при досмотре двое кадыровцев из курчалоевского ОМВД. Ранее сообщалось, что это оперативники угрозыска Андрей Манджиков и Эми Магомадов, однако из последнего слова Титиева следует, что подброс совершили полицейские из группы быстрого реагирования, а Манджиков и Магомадов участвовали в фабрикации дела уже на следующем этапе.

“Этот процесс побил рекорд по лицемерию и цинизму”, – заметил политзек в последнем слове. Он призвал европейских правозащитников посодействовать введению санкций против лиц, причастных к его преследованию.

Судья Зайнетдинова дважды по ходатайствам прокурора Ахматова закрывала процесс от публики и прессы для допросов полицейских оперативников. Ахматов ссылался на то, что личные данные силовиков будто бы составляют государственную тайну и потому не могут быть разглашены.

Ключевым свидетелем обвинения считался разнорабочий Амади Басханов. Он единственный, кто заявлял, что видел Титиева курящим марихуану. При этом на следствии опознать политзека свидетель не сумел, из-за чего протокол опознания был сфальсифицирован. 13 сентября на допросе в суде Басханов вел себя так, как будто сам находился под действием наркотиков. Этого свидетеля дважды – в 2015 и 2016 годах – судили в Чечне по 228-й статье, однако ни в первый, ни во второй раз он не получил реального срока. Адвокаты Титиева отметили, что для Чечни такие приговоры нехарактерны – обычно по “наркотическим” статьям в регионе дают не меньше 4 лет колонии. Исходя из этого защита заключила, что Басханова привлекли для оговора Титиева, пообещав освобождение от уголовной ответственности.

Однако судья Зайнетдинова в приговоре назвала показания Басханова не относящимися к делу. Она отметила, что правозащитнику вменяется не употребление, а хранение марихуаны.

21 января нынешнего года в процессе были допрошены привлеченные защитой работники московской автономной некоммерческой организации “Судебный эксперт”: двое химиков и один специалист по общей криминологии и дактилоскопии. Одна из экспертов, Светлана Приймак, сообщила, что заключение исследования в деле некорректно, поскольку методика экспертизы не описана достаточно подробно. Нельзя исключать, указала специалистка, что коноплю, будто бы обнаруженную у Титиева, пересушили. Между тем в таком случае нельзя с достоверностью утверждать, что конопля не была сорной. Сорное растение не содержит достаточного количества тетрагидроканнабинола, а потому вообще не может считаться наркотическим материалом.

При этом, добавила Приймак, повторную экспертизу конопли по прошествии года провести уже невозможно.

29 января адвокаты Титиева потребовали исключить из материалов дела основное “вещественное доказательство” – полиэтиленовый пакет с марихуаной. Указывалось, что следователь нарушил базовые правила обращения с вещдоками – из материалов дела следует, что после изъятия пакет вскрывали.

Кроме того, при “обнаружении” пакета в машине Титиева скотча не было, а во время исследования, якобы проводившегося в тот же день, 9 января 2018-го, он уже появился. Сам Титиев сообщал, что этот скотч уже на другой день, 10-го числа, обматывали ему вокруг головы и срывали вместе с волосами. “Есть все основания полагать, что исследование от 9 января было написано задним числом под нужды следствия”, – отмечала адвокат Дубровина.

Тем не менее судья Зайнетдинова отказалась исключить “вещдок” из дела.

8 октября прошлого года представитель “Мемориала” получил в Страсбурге присужденную Титиеву премию Вацлава Гавела. Она вручается за гражданское мужество и выдающиеся достижения в защите прав человека.