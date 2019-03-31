Воскресенье, 31 марта 2019

Орловский иеговист Сергей Скрынников приговорен к штрафу на сумму 350 тысяч рублей. Как сообщают “Свидетели Иеговы в России”, судья Железнодорожного райсуда Орла Глеб Носков признал Скрынникова виновным по части 2 статьи 282 УК (участие в деятельности экстремистской организации).

56-летнему педагогу Скрынникову назначено минимальное наказание по этой статье, предусматривающей до 6 лет лишения свободы. Суд счел надуманными обвинения в призывах к разрушению семьи и непризнанию власти, говорится в сообщении иеговистов.

В прениях старший помощник прокурора Орла Надежда Наумова запрашивала для Скрынникова 3 года общего режима с годовым ограничением свободы по отбытии срока.

Процесс, открывшийся 7 августа прошлого года, занял свыше 30 заседаний. Как ранее заявлял СКР, 26 февраля 2017 года верующий принял участие в собрании своей общины и выступил там с речью, “содержащей пропаганду превосходства запрещенной организации”.

Дело возбудил 20 февраля 2018-го следователь областного главка ведомства А. Компаниец. 8 мая, в день предъявления обвинения, в доме Скрынникова прошел осмотр, в ходе которого не было обнаружено ничего запрещенного. Уже 29 мая следствие завершилось.

Верующий находился под подпиской о невыезде.

Это уже второе дело против иеговистов в Орле. Ряд доказательств, в частности лингвистическую, религиоведческую и компьютерную экспертизы, в дело Скрынникова перенесли из первого дела, которое ранее было возбуждено против подданного Дании Денниса Кристенсена. Датчанин, заключенный в СИЗО в мае 2017-го, стал первым в постсоветской России иеговистом, лишенным свободы за религиозные убеждения. 6 февраля нынешнего года судья того же Железнодорожного райсуда Алексей Руднев приговорил 46-летнего плотника Кристенсена к 6 годам общего режима по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Верующий был объявлен лидером городской общины иеговистов.