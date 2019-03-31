Воскресенье, 31 марта 2019

Смольнинский райcуд Петербурга принял к производству иск четверых жителей Татарстана к ООО “Вконтакте”, сообщает сайт “Невские новости” со ссылкой на городскую пресс-службу судов. Алексей Бояров, Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева и Михаил Тихонов требуют от соцсети по 100 тысяч рублей в качестве компенсации за передачу их личных данных центру “Э”. Дело будет рассматривать судья Майя Яковлева.

Интересы истцов представляет адвокат “Агоры” Денис Герасимов. На сайте организации уточняется, что все четверо заявителей – сторонники Алексея Навального.

Первое заседание по делу назначено на 23 апреля.

Пользователи “Вконтакте” уже не раз пытались через суд запретить “сливать” силовикам их личные данные. Однако во всех случаях суды вставали на сторону администрации соцсети.

14 марта в том же суде Петербурга проходил аналогичный процесс. Судья Каринэ Голикова провела заседание в закрытом режиме и отказала Лилии Чанышевой в удовлетворении жалобы на ООО “Вконтакте”. Активистка требовала возместить ей моральный вред в связи с передачей сотрудникам Центра “Э” Башкортостана персональных данных администраторов страницы “Команда Навального | Уфа”.

Глава “Агоры” Павел Чиков сообщил порталу “Роскомсвобода”, что защита будет оспаривать решение Смольнинского суда и готова дойти до ЕСПЧ. “Cледующие иски на подходе. Готовим группу, – написал Чиков в своем телеграм-канале. – Кто еще из пользователей “Вконтакте” пострадал от действий соцсети, обращайтесь ко мне”.