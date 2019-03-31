Воскресенье, 31 марта 2019

Боевики в Каракасе. Фото: твиттер @NanoNewsVE

В воскресенье в Каракасе боевики в гражданском обстреляли из винтовки демонстрантов, собравшихся на проспекте Вооруженных сил. Об этом сообщает El Nacional.

Двое манифестантов – мужчина и женщина – ранены. Их доставили в больницу.

На демонстрацию вышли жители района. Они перекрыли проспект в знак протеста против перебоев в электроснабжении и отсутствия питьевой воды.

Как передает Reuters, демонстранты заявляют, что боевики – сторонники узурпатора Николаса Мадуро. Однако, отмечает агентство, определенно это подтвердить не удается.

Colectivos atacan a manifestantes en CCS pic.twitter.com/Q5tM09mBuD

— Kelvis larez (@Raptor_01) 31 марта 2019 г.

Между тем у президентского дворца в Каракасе – резиденции узурпатора, – а также в ряде местностей за пределами столицы протестующие против перебоев со светом и дефицита воды начали поджигать баррикады.

27 марта и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал программу “операции “Свобода” – кампании для свержения режима Мадуро. Начало кампании Гуайдо назначил на 6 апреля. При этом он призвал уже 30 марта выйти на улицы, чтобы протестовать против перебоев в снабжении светом, водой и газом.

В обращении Гуайдо упоминались и боевики вооруженных группировок. И.о. президента призвал полицейских защищать граждан от этих преступников.