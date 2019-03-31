Воскресенье, 31 марта 2019

Участники детско-юношеского движения “Юнармия” получат льготы при поступлении в вузы. В Минобрнауки уточнили, что дополнительные баллы единого госэксзамена будут начисляться не за сам факт участия в “Юнармии”, а за определенные достижения, передает РБК.

В ведомстве напомнили, что вуз имеет право начислять абитуриентам дополнительные баллы ЕГЭ за олимпийские медали, наличие знака ГТО, волонтерство и другие достижения.

29 марта начальник Главного штаба “Юнармии” Роман Романенко заявил, что более 20 вузов с этого года будут начислять дополнительные баллы юнармейцам.

“Юнармия” была создана в 2016 году с целью “всестороннего развития и патриотического воспитания россиян от 8 лет”, в том числе “формирования положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы”. Учредители движения – общественная организация ветеранов Вооруженных сил и ДОСААФ.