Воскресенье, 31 марта 2019

Офис редакции газеты “Коммерсантъ-Урал” в Екатеринбурге в минувшие выходные разгромили неизвестные, сообщает E1.ru. Разгромлены кабинет и серверная, сломаны компьютеры, похищено несколько жестких дисков. На столе гендиректора местного представительства издания Сергея Плахотина обнаружена записка с текстом “Сдохнешь, сявка”.

Плахотин рассказал, что разгром в понедельник утром обнаружила уборщица. Он уточнил, что жесткие диски пропали с его компьютера и с компьютера главного редактора.

По словам гендиректора, у издания не было конфликтов ни с героями публикаций, ни с бывшими сотрудниками. В редакции не исключают, что налет может быть связан с выпуском в прошлом году книги о борьбе с преступным миром Екатеринбурга.

Областной СКР проводит доследственную проверку. Рассматриваются несколько версий инцидента, включая возможные признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов (статья 144 УК РФ), сообщает региональное следственное управление.