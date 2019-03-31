Воскресенье, 31 марта 2019

Коллегия Мосгорсуда приговорила бизнесмена Георгия Фомченкова, фигуранта “шпионского” дела центра информационной безопасности ФСБ, к 7 годам строгого режима. Об этом сообщает Интерфакс.

42-летний Фомченков объявлен виновным по статье 275 УК (государственная измена). Он получил срок существенно ниже минимального предусмотренного кодексом 12-летнего предела.

По информации ТАСС, Фомченков заключил сделку с прокуратурой. Материалы в его отношении выделили в отдельное производство из основного дела ЦИБ ФСБ, по которому месяц назад были осуждены бывший начальник отдела оперативного управления ЦИБа Сергей Михайлов и бывший начальник отдела расследований “Лаборатории Касперского” Руслан Стоянов. Процесс Фомченкова прошел в особом порядке.

В отдельное производство выделили и материалы в отношении четвертого фигуранта – старшего оперативника ЦИБа Дмитрия Докучаева (бывший хакер Forb), который также признал вину. Информации о приговоре этому арестованному пока не поступало. Тем не менее сайт Московского окружного военного суда по запросу “Докучаев” находит одну карточку дела, имя подсудимого и статьи обвинения в которой скрыты. Дело поступило в суд 21 марта; разбирательство поручено коллегии под председательством Виктора Елфимова.

Фомченкова первое время защищал адвокат “Команды 29″ Иван Павлов. В дальнейшем он вышел из дела.

Точная фабула обвинения бизнесмену неизвестна, поскольку дело имеет гриф “совершенно секретно” и процесс проводился в закрытом режиме. Карточки разбирательства на сайте Мосгорсуда нет. Михайлов и Стоянов ранее также были осуждены по итогам закрытого от публики процесса.

Адвокат Павлов два года назад сообщал, что речь в деле идет о шпионаже в пользу США. Согласно фабуле дела, как ее передавал “Коммерсант”, Михайлов в 2011 году через посредников передал ФБР сведения об основателе и гендиректоре процессинговой фирмы Chronopay Павле Врублевском, который в США обвиняется в киберпреступлениях. Эти данные Михайлов и Докучаев получили, участвуя в оперативной разработке Врублевского по делу о DDoS-атаке на платежную систему Assist в июле 2010 года. Как утверждалось, диск с секретными сведениями Михайлов передал Докучаеву, а тот – Стоянову. В свою очередь, Стоянов во время международной конференции по кибербезопасности в канадской деревне Нью-Денвер вручил этот диск Кимберли Зенц из американской фирмы I-Defence, которая, по утверждению ФСБ, активно сотрудничает с ФБР. Еще один диск с секретными сведениями, излагал фабулу “Коммерсант”, вывез в США как раз Фомченков.

Заявлялось, что за информацию фигурантам дела обещали 10 миллионов долларов. При этом не уточнялось, сколько денег они получили и были ли у них вообще обнаружены крупные суммы.

В августе 2017 года “Дождь” писал, что Михайлову и Докучаеву вменяется передача США сведений о российских хакерах. В частности, утверждал телеканал, именно работники ЦИБа в 2014-м сообщили американцам информацию о том, что на Мальдивах будет инкогнито находиться Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. В апреле 2017-го Селезнев был осужден в США к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество. Между тем адвокат Павлов называл сведения “Дождя” “враньем”.

Хакер из Екатеринбурга Константин Козловский, фигурант дела мошеннической группировки Lurk, сообщал, что под руководством Докучаева взламывал ресурсы Демократической партии США. Сам Докучаев знакомство с Козловским отрицал.

Фомченков был задержан в начале декабря 2016 года одновременно с другими обвиненными по делу. ТАСС сообщает, что этот фигурант – гражданское лицо. Между тем Reuters два года назад сообщал, что Фомченков – бывший офицер ФСБ. Так или иначе, судили его в суде общей юрисдикции, а не в военном.

Как рассказывал “Новой газете” один из знакомых Фомченкова, “Гоша занимался всем, что приносило деньги”. Известно, что в 2011 году Арбитражный суд Москвы взыскал по иску бизнесмена 345,3 миллиона рублей с внешних управляющих Содбизнесбанка, обанкроченного в 2007-м.

В 1999 году Фомченков баллотировался в Госдуму по списку “Сталинского блока – за СССР”.

Приговор Михайлову и Стоянову вынесла 26 февраля коллегия МОВСа под председательством Владимира Маурина. Первый из названных фигурантов получил 22 года, а второй – 14 лет строгого режима, каждый со штрафом и ограничением свободы по отбытии срока. Михайлову было вменено два эпизода по статье 275 УК, Стоянову – один.