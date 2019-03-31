Воскресенье, 31 марта 2019

Владимир Путин подписал закон, вводящий в УК статью 210.1 об ответственности для уголовных авторитетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект, 14 февраля внесенный в Госдуму самим Путиным, месяц спустя, 14 марта, был принят нижней палатой, а 27 марта – одобрен Совфедом.

Включаемая в УК статья 210.1 предусматривает ответственность за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии. Санкция – от 8 до 15 лет колонии с ограничением свободы на срок от 1 до 2 лет и возможным штрафом до 5 миллионов рублей или в размере дохода за период до 5 лет.

В связи с появлением статьи 210.1 принят ряд поправок в УПК. Дела по этой статье отнесены к подследственности полиции, однако допускается проведение расследования и иной структурой, если преступление выявила именно она. Срок содержания в СИЗО без предъявления обвинения по новой статье УК устанавливается равным 45 дням.

Такие же нормы уже действуют в отношении дел по статье 210 УК (организация преступного сообщества или участие в таковом).

В саму статью 210 также внесены коррективы. Возможное дополнительное наказание – штраф – по части 1 (организация преступного сообщества) увеличивается с 1 до 5 миллионов рублей.

При этом из состава нормы исключены такие действия, как “участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп”. Они перенесены в диспозицию новой части 1.1 статьи 210, санкция которой та же, что у части 1 в редакции, действовавшей до принятия нынешнего закона, – от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за время до 5 лет (либо без такового) и с ограничением свободы на срок от 1 до 2 лет.

Ужесточена ответственность и по части 2 статьи (участие в преступном сообществе). В прежней редакции она предусматривала сроки от 5 до 10 лет с ограничением свободы до 1 года и возможным штрафом до 500 тысяч рублей или в размере дохода за период до 3 лет. Теперь нижний предел срока установлен равным 7 лет, ограничение свободы – в интервале от 1 до 2 лет, а максимальный размер штрафа – 3 миллионам рублей или доходу осужденного за время до 5 лет.

Повышен с 1 до 5 миллионов рублей возможный штраф и по части 3, предусматривающей дополнительный квалифицирующий признак “использование служебного положения”.

Наконец, по части 4 (с квалифицирующим признаком “занятие высшего положения в преступной иерархии) наряду со сроками от 15 лет до пожизненного теперь также предусмотрены от 1 до 2 лет ограничения свободы (при условии приговора к определенному, а не пожизненному сроку), а также возможный штраф до 5 миллионов рублей или в сумме дохода за время до 5 лет.

Изменено и примечание к статье 210. От уголовной ответственности по этому обвинению освобождаются также лица, “сообщившие о готовящемся собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ”.

В пояснительной записке к законопроекту Путин отмечал, что “благодаря своему положению в преступной иерархии лидеры преступных сообществ (преступных организаций), как правило, уходят от уголовной ответственности”. Часть 4 статьи 210 УК, указывал Путин, предусматривает ответственность для уголовных авторитетов лишь в случаях, когда им можно вменить организацию преступного сообщества. Между тем уголовной ответственности за сам факт лидерства в преступной иерархии до сих пор предусмотрено не было.