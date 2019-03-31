Воскресенье, 31 марта 2019

31-летнему уроженцу Ярославля, арестованному 26 марта по подозрению в нападении с битой на мэра Иванова Владимира Шарыпова, предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 105 УК (покушение на убийство). Об этом сообщает РИА “Новости”.

Обвиняемому, имя которого в известных “Граням” источниках не уточняется, грозит до 11 лет 3 месяцев колонии.

Нападение на Шарыпова было совершено 14 февраля около 21:40, когда чиновник подходил к своему дому. Шарыпов, который занимается восточными единоборствами, отбился от нападавшего, однако задержать его не сумел – тот скрылся.

Первоначально сообщалось, что травмы у чиновника незначительные и уже на другой день после нападения он вышел на работу. Однако позже стало известно, что Шарыпов все же взял больничный, на котором оставался четыре недели. Лишь 11 марта ТАСС передал, что больничный у мэра закончился. При этом в администрации Иванова уверяли, что, несмотря на лист нетрудоспособности, чиновник все же “ходил на работу и принимал участие в крупных мероприятиях”.

Сам Шарыпов заявлял агентству, что получил сотрясение мозга и ушибы.

После нападения полиция открыла дело по пункту “а” части 1 статьи 213 УК (хулиганство с применением предмета, используемого как оружие). Эта норма предусматривает до 5 лет колонии. Однако уже 16 февраля прокуратура потребовала передать материалы в СКР, сославшись на резонансность дела. Получив дело в свое производство, следственное ведомство ужесточило его квалификацию.

О задержании предполагаемого нападавшего региональный главк СКР объявил уже после того, как фигуранта отправили в СИЗО. Утверждалось, что при обыске у подозреваемого нашли биту, с которой тот будто бы и напал на Шарыпова. К следственно-оперативным мероприятиям были привлечены как полиция, так и ФСБ.

О мотивах нападения в сообщении СКР ничего не говорилось.

34-летний Шарыпов занимает пост мэра с ноября 2016 года. До этого он был замом тогдашнего губернатора региона Павла Конькова; его называли креатурой губернатора. На должность Шарыпов был избран не на прямых выборах, а городской думой.