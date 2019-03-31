Воскресенье, 31 марта 2019

Управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило дело о нападениях на полицейских и росгвардейцев во время протестной акции в Магасе 27 марта. Об этом сообщается на сайте ингушского главка ведомства.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти), предусматривающей до 10 лет колонии. Как утверждается, от действий “группы неустановленных лиц” пострадали 10 силовиков, у которых “телесные повреждения различной степени тяжести”.

25 марта Назрановский межрайотдел ингушского управления СКР открыл другое дело – по части 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), санкция которой составляет до 2 лет колонии. Поводом, утверждалось в сообщении, стало появление двумя днями раньше, 23-го числа, комментария в некоем аккаунте в Инстаграме. Ведомство заявляет, что автор текста призывал захватить здания правительства и Народного собрания Ингушетии, а также совершать “насильственные действия” в отношении правоохранителей.

Это дело было открыто по итогам доследственной проверки, проводившейся с 24-го числа региональным МВД – как можно предположить, оперативниками ЦПЭ, отслеживающими публикации в соцсетях.

Оперативное сопровождение по обоим делам ведут как полиция, так и ФСБ.

В понедельник утром “Кавказский узел” сообщил, что в магасский отдел окружного главка СКР на допросы в статусе свидетелей вызваны четыре активиста: сопредседатель президиума Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов, лидер общественной организации “Выборы Ингушетии” Исмаил Нальгиев, председатель Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев и лидер общественного движения “Опора Ингушетии” Барах Чемурзиев.

Повестки Нальгиеву, Хаутиеву и Чемурзиеву выписал на разное время 1 апреля следователь Андрей Еремеев. Поскольку это чиновник окружного управления СКР, он занимается делом именно о нападениях на силовиков, а не о массовых беспорядках, находящимся в производстве отдела регионального главка ведомства. Об этом же, публикуя факсимиле повестки, писал и Чемурзиев. “Будут идентифицировать лиц, которые участвовали в столкновениях с Росгвардией и перекрывали дорогу”, – пояснял он.

Допрос Чемурзиева был назначен на 10 утра. Около 17 часов активист сообщил в своем Инстаграме: “Пока еще свидетель”.

26 марта в Магасе начался многотысячный митинг, основными требованиями которого стали отставка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и отмена соглашения о новой ингушско-чеченской границе. Предполагалось, что акция станет бессрочной.

В течение ночи и раннего утра 27 марта силовики трижды попытались разогнать демонстрантов. “Насколько я понимаю, есть немного пострадавшие, – рассказывал Нальгиев после третьей попытки разгона. – Потому что и в толпу, и из толпы полетело все подручное, стулья и так далее”.

В итоге организаторы согласились прекратить митинг в обмен на обещание согласовать новый через 5 дней. Это обещание выполнено не было.

Утром 1 апреля Интерфакс сообщил, что глава МВД по Ингушетии Дмитрий Кава подал в отставку на фоне недавних протестов в Магасе.