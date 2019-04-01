Понедельник, 1 апреля 2019

Приморский партизан Владимир Илютиков, осужденный к 25 годам строгого режима, находится в ИК-1 Пермского края в Соликамске. Другой партизан, Максим Кириллов, получивший 21 с половиной год строгого режима, содержится в ИК-5 Свердловской области в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается на ФБ-странице “Приморские партизаны.info”.

Оба политзека, этапированные из СИЗО-1 во Владивостоке в начале декабря 2018-го, прибыли в колонии еще в феврале нынешнего года. Однако установить их местонахождение группе поддержки удалось только сейчас.

Таким образом, теперь известно, где содержатся все фигуранты дела. В начале февраля выяснилось, что Александр Ковтун (срок 25 лет) находится в пыточной ИК-46 Свердловской области в Невьянске, а его старший брат Вадим Ковтун (8 лет) – в ИК-27 в поселке Волчанец Партизанского района Приморья.

Роман Савченко (24 года) содержится в ИК-10 Алтайского края в Рубцовске.

Алексея Никитина (срок 23 с половиной года) в январе доставили в ИК-6 в Омске, однако уже в следующем месяце, назначив подряд две отправки в ШИЗО по надуманным поводам, перевели в ЕПКТ (внутреннюю тюрьму) ИК-7 в этом же городе. Как уточняла на своей ФБ-странице жена политзека Виктория Никитина, продолжительность пребывания в ЕПКТ ему назначили равной 3 месяцам.

Такие внутренние тюрьмы существуют не во всех колониях. ЕПКТ ИК-7 – единственное в Омской области. Максимальный срок, на который УИК допускает отправку в ЕПКТ, составляет год. Между тем во всех колониях имеются ПКТ (другой тип внутренней тюрьмы), куда заключенных можно отправлять на срок до полугода. Таким образом, необходимость вывозить Никитина на такое непродолжительное время в другую колонию не вполне понятна. В то же время известно, что в ЕПКТ ИК-7 практикуются жестокие пытки. Не исключено, что политзека отправили туда именно для издевательств.

Сбор средств для помощи приморским партизанам продолжается. В нынешней публикации группы поддержки указаны реквизиты карты Сбербанка и кошельков “Яндекса” и Qiwi.

Информации об издевательствах в соликамской ИК-1, куда доставлен Илютиков, за последние годы, насколько известно, не появлялось. Однако в апреле 2008-го, передавал фонд “В защиту прав заключенных”, там с интервалом 2 недели были жестоко избиты осужденные Владимир Жарков и Александр Трефилов. Оба умерли в больнице.

О пытках в нижнетагильской ИК-5, где содержится Кириллов, напротив, сообщалось и сравнительно недавно. Так, в начале 2016 года стало известно, что фсиновцы избивали заключенного Сергея Гореванова и угрожали ему. При ИК-5 действует ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора). ПФРСИ, куда вывозили для фабрикации нового дела участников протестов заключенных в Копейске, также известно жестокими пытками.

Приговор по делу партизан вынес 3 мая 2018 года судья Приморского крайсуда Евгений Гаврилов на основании вердикта присяжных. Рассматривался лишь один эпизод – убийство четырех наркодельцов, совершенное в сентябре 2009 года в Кировском районе Приморья. Все пятеро фигурантов были объявлены виновными в убийстве и разбое, а Никитин – также в бандитизме и незаконном обороте оружия.

Никитину и Вадиму Ковтуну, которые в действительности не входили в число партизан и были задержаны лишь через в последующие месяцы после разгрома отряда, других эпизодов не вменялось. Сроки Александру Ковтуну, Илютикову и Кириллову были назначены путем частичного сложения нового приговора с ранее вступившим в силу первым приговором по делу. Савченко убийство наркодельцов инкриминировано не было, поэтому его единственного из фигурантов отправили в колонию еще в 2015 году, после вступления в силу первого приговора. До перевода прошлой осенью в ИК-10 он содержался в ЛИУ-1 в Барнауле – фсиновской больнице для алкоголиков, наркоманов и осужденных с туберкулезом и СПИДом.

Судья Гаврилов также удовлетворил гражданский иск родственников убитых к осужденным. Политзеков обязали выплатить семьям наркодельцов в общей сложности около 3 миллионов рублей.

25 лет – максимальный срок, который могли получить подсудимые. Присяжные признали фигурантов заслуживающими снисхождения, и часть 1 статьи 65 УК не позволяла судье приговорить их к пожизненному заключению.

На апелляцию Александр Ковтун и Илютиков не подавали – приговор обжаловали лишь трое остальных фигурантов. 10 октября Верховный суд подтвердил сроки всем политзекам.

Первый приговор по делу партизан вынес 28 апреля 2014 года судья Приморского крайсуда Дмитрий Грищенко – также на основании вердикта присяжных. Александр Ковтун, Илютиков и Никитин были осуждены к пожизненным срокам в колонии особого режима, Савченко – к 25 годам строгого режима, Кириллов – к 22, а Вадим Ковтун – к 8 годам 2 месяцам строгого режима.

Однако 21 мая 2015-го Верховный суд отменил приговоры в части эпизода убийства наркодельцов и направил этот эпизод на новое рассмотрение. Соответственно были уменьшены сроки: Александру Ковтуну – до 25 лет строгого режима, Илютикову – до 24 лет, Кириллову – до 19 лет. Приговоры Никитину и Вадиму Ковтуну полностью отменили. Савченко подтвердили приговор по всем пунктам, однако срок уменьшили на год.

20 июля 2016 года присяжные по итогам повторного рассмотрения эпизода вынесли оправдательный вердикт всем подсудимым. Событие преступления было сочтено недоказанным. Никитина и Вадима Ковтуна освободили в зале суда. 28 июля судья Марина Каракуян огласила оправдательный приговор фигурантам.

Однако прокурор Андрей Камболин, поддерживавший обвинение как в первом, так и во втором процессах, обжаловал решения в ВС, сославшись на ряд процессуальных нарушений. Между тем изъятие судьей Каракуян из дела признательных показаний подсудимых было полностью законным, поскольку эти показания следствие получило с нарушением УПК. Относительно же включения в коллегию граждан, которые по закону не могли быть присяжными, адвокаты фигурантов отмечали, что они участвовали в процессе по указанию самого Камболина. Это, поясняли защитники, обычная уловка прокуратуры, применяемая на случай, если потребуется обжаловать приговор.

Несмотря на возражения защиты, 26 декабря 2016 года оправдательный приговор фигурантам дела был отменен.

Третий процесс стартовал 16 февраля 2017-го. У Никитина и Вадима Ковтуна взяли подписки о невыезде. Перед началом процесса эти фигуранты объясняли, что не эмигрировали после оправдательного приговора, поскольку не считают себя виновными в чем бы то ни было и доверяют суду присяжных.

Между тем в марте 2018 года судья Гаврилов по ходатайству прокурора Лины Чернявской отправил в СИЗО Никитина, а в апреле – Вадима Ковтуна. Трое других фигурантов – Александр Ковтун, Илютиков и Кириллов – до отправки на этап провели в изоляторе 8 с половиной лет, с момента задержания в июне 2010-го, без перерыва.