Воскресенье, 31 марта 2019

Фирма “Московский школьник”, аффилированная с комбинатом питания “Конкорд” Евгения Пригожина, подала в Арбитражный суд Москвы иск к Фонду борьбы с коррупцией, а также лично к его основателю Алексею Навальному, юристу Любови Соболь и информатору Наталье Шиловой. Об этом Навальный сообщил в своем блоге со ссылкой на карточку дела на сайте суда.

Иск “об установлении фактов, имеющих юридическое значение”, поступил в арбитраж 28 марта. Разбирательство поручено судье Евгении Киселевой.

“Предмет иска пока неясен, – заметил Навальный, – но с вероятностью 99 процентов можно предположить, что повар Путина (так называют Пригожина. – Ред.) хочет заблокировать все материалы о том, как он травил детей не только в Москве, но и по всей стране”.

Действительно, именно Соболь подготовила ряд расследований о поставках структурами Пригожина питания в школы и детские сады Москвы. Так, в расследовании, появившемся 31 января, говорилось, что как минимум в 16 столичных детсадах произошли вспышки дизентерии. В часть детсадов продукты поставлял “Конкорд”.

18 февраля ФБК опубликовал рассказ Шиловой – бывшей работницы “Московского школьника”. Она сообщила, что Пригожин поставляет в школы и детсады некачественные продукты, а блюда готовятся в антисанитарных условиях. Ветеринарные справки фальсифицировались, сообщила Шилова.

22-го числа того же месяца стало известно, что СКР возбудил дело по факту массового отравления в московских детсадах, продукты в которые поставляла фирма Пригожина. 28 февраля родители пострадавших детей подали в Мещанский райсуд столицы иск к олигарху.

Между тем 7 марта Соболь сообщила, что за ней и ее мужем, антропологом Сергеем Моховым, уже несколько недель ведется открытая слежка. Слежка началась после публикации первого из серии расследования о контрактах Пригожина.

Поставкой продуктов в московские детские сады, школы и колледжи структуры олигарха занимаются с 2011 года. СМИ сообщали, что уже в 2015-м весь рынок школьного питания был разделен между пятью фирмами, четыре из которых подконтрольны Пригожину.

“Еще раз хочу обратить всеобщее внимание на (мэра Москвы Сергея) Собянина и его мэрию, – отметил в нынешней публикации Навальный. – Пригожин получил на госконтрактах 139 миллиардов рублей. Бóльшая часть этих денег пришла из московского бюджета. Собянин делает все возможное, чтобы защитить пригожинские поставки тухлятины в детские учреждения города и сохранить за ним госконтракты. Московские СМИ полностью блокируют любую информацию на эту тему. Московским учреждениям здравоохранения запрещается давать любую информацию об отравлениях и дизентерии; были случаи, когда родителям отказывались давать справки с диагнозом”.

“Почему? Очевидно: они пилят эти деньги вместе”, – заключил основатель ФБК.