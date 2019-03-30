Суббота, 30 марта 2019

Военнослужащие специализированного поискового батальона Вооруженных сил Белоруссии завершили работы в центре Бреста на месте массового захоронения узников гетто. На поверхность подняты останки 1214 человек, расстрелянных фашистами во время оккупации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Брестского горисполкома.

"Объект закончен. Длина расстрельной ямы – 40 метров, ширина – четыре. Всего были обнаружены останки 1214 человек. Они находились на глубине от полутора до 1,8 метра", – сообщил руководитель поисковых работ лейтенант 52-го специализированного батальона Дмитрий Каминский.

Во многих черепах были дыры от затылочных огнестрельных ранений, сообщает портал TUT.by. Находили также останки родителей, которые пытались закрыть собой детей.

"Мы нашли скелет, начали его поднимать, а под ним был детский. По тазу установили, что останки взрослого человека принадлежат женщине, которая держала ребенка", – рассказал Каминский.

На месте захоронения также нашли фрагменты одежды, обуви, 9-миллиметровые гильзы. По словам Каминского, других захоронений на данной территории нет. Останки будут захоронены в соответствии с религиозными традициями на Северном кладбище Бреста, где в 2011 году установили памятник жертвам гетто.

Напомним, массовое захоронение было обнаружено в начале 2019 года при закладке фундамента под элитный жилой комплекс в историческом центре Бреста. Работы на месте расстрельной ямы продолжались около двух месяцев. По словам главы города Александра Рогачука, обнаружения такого большого числа жертв "не ожидал никто – ни общественники, ни ученые", это стало шоком.

Руководство Бреста считает, что на месте массового расстрела узников гетто нужно создать зеленую зону и установить мемориальный знак. "Мы продумаем этот вопрос. Там кровь людей осталась, поэтому не должно быть никаких парковок или даже игровых площадок", – отметил Рогачук. Вопрос уже согласован с представителями местных еврейских общин.

При этом от строительства самого жилья, судя по сообщениям в белорусских СМИ, власти не отказались. Так, издание "Вечерний Брест" пишет, что ООО "Прибужский квартал" будет вести строительство, но, как подчеркнул Рогачук, "не на костях".

TUT.by приводит слова мэра о том, что строительство прямо на месте массового расстрела не предусматривалось изначально. "Строящееся здание не ложится на место захоронения. От края фундамента до захоронения – пять метров", – цитирует Рогачука портал.

При этом "Брестский вестник" со ссылкой на облисполком сообщал в начале февраля, что комиссия по инвестиционной деятельности отказала ООО "Прибужский квартал" в заключении дополнительного соглашения к инвестиционному договору на строительство жилого дома с многофункциональным комплексом.

Как рассказал DW представитель строительной кампании, в конце прошлого года квартиры в еще не построенном доме продавали по цене 1250 долларов за один квадратный метр, что почти вдвое выше средней цены в городе.

В созданном во время оккупации Брестском гетто, по разным оценкам, находились до 28 тысяч евреев, в октябре 1942 года нацисты решили его уничтожить. Около 17 тысяч узников были вывезены и расстреляны в урочище Бронная Гора в Березовском районе.

В 1950-1960-х годах там были найдены останки нескольких сотен людей, которые позже были перезахоронены в братских могилах на местных кладбищах. Архивы свидетельствуют о том, что из Брестского гетто смогли спастись только 19 узников.