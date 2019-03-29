Пятница, 29 марта 2019

Пророссийские боевики и оккупационные российские войска в Донбассе пытаются сорвать президентские выборы на Украине. Об этом в интервью телеканалу “Прямой” заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Никаких сомнений нет в том, что оккупационные войска, террористические группировки Российской Федерации сделают все для того, чтобы помешать нам провести честные и прозрачные выборы. Мы ждали, что накануне проведения выборов ситуация будет усложнена. Мы к этому готовились и готовы, – сказал Полторак. – К сожалению, я подтверждаю то, что вчера ситуация на линии столкновения обострилась, количество обстрелов увеличилось. К сожалению, у нас есть и потери”.

Министр обороны отметил, что вооруженные силы Украины сделали все возможное, чтобы дать провести на Украине честные выборы. “На линии столкновения мы держим оборону, мы даем возможность всем людям прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Для личного состава, который находится в зоне ООС (операции объединенных сил. – Ред.), мы создали все необходимые условия для того, чтобы у них была возможность проголосовать”, – сказал он.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, 29 марта ситуация в районе боевых действий в Донбассе существенно обострилась: за сутки пророссийские боевики 19 раз обстреляли украинские позиции, причем 16 раз – с использованием вооружения, запрещенного минскими договоренностями, потратив 100 артиллерийских боеприпасов калибром 152, 122, 120 и 82 миллиметра. Все обстрелы проводились из оккупированных населенных пунктов. Один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

За 30 марта пророссийские боевики дважды обстреляли украинские позиции – в районе Авдеевки и Песков Донецкой области, один украинский военный получил ранение.

Накануне боевики в 18:00 по киевскому времени (19:00 по Москве) обстреляли из стрелкового оружия и автоматического гранатомета АГС пгт Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области. От разрыва гранаты осколочное ранение лица и внутренних органов получил 30-летний мирный житель.

В воскресенье на Украине пройдут президентские выборы. За пост главы государства борются 39 кандидатов, в том числе действующий президент Петр Порошенко, актер Владимир Зеленский, лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко, бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко, лидер пророссийской партии “Оппозиционная платформа – за жизнь” Юрий Бойко и кандидат от националистической партии “Свобода” Руслан Кошулинский.