Суббота, 30 марта 2019

Президентом Словакии во втором туре выборов, прошедшем в субботу, избрана юрист и оппозиционная активистка Зузана Чапутова, сообщает “Радио Свобода”. Она станет первой женщиной на посту президента.

45-летняя Чапутова получила 58,41 процента голосов избирателей, а ее оппонент, выдвиженец правящей партии SMER и заместитель главы Еврокомиссии Марош Шевфович – 41,59 процента. За Чапутову проголосовали 1 056 528 человека.

В первом туре 16 марта Чапутова получила 40,57 процента голосов, Шевфович – 18,66 процента.

Новый президент вступит в должность 15 июня.

Чапутова – заместитель председателя социал-либеральной партии “Прогрессивная Словакия”. Она получила известность как экоактивистка, выступала против свалки возле города Пезинок, а тажке боролась с коррупцией. Чапутову поддержала широкая коалиция проевропейских сил. Она, в частности, выступает в защиту ЛГБТ-сообщества и права на аборты. Чапутова заявляет, что хочет быть президентом всех словаков и делает упор на моральные принципы в политике.

Как отмечает “Радио Свобода”, для партии SMER президентские выборы стали новым поражением. Ее популярность упала после убийства, в прошлом году журналиста-расследователя Яна Куциака и его невесты. Партия Чапутовой активно участвовала в антиправительственных протестах, начавшихся в связи с этим убийством. Протесты привели к отставке премьер-министра Роберта Фицо. 14 марта обвинение в заказе убийства журналиста предъявили словацкому мультимиллионеру Мариану Кочнеру.

Президент Словакии избирается сроком на 5 лет. Его полномочия ограничены, при этом президент может выдвигать кандидатуру премьер-министра, накладывать вето на законы, кроме тех, что приняты двумя третями депутатов Национального совета Словакии, выдвигать судей в конституционный суд страны. Действующий президент Андрей Киска не стал выдвигаться на второй срок.