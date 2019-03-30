Суббота, 30 марта 2019

Движение “Открытая Россия” объявило о самороспуске, сообщает “МБХ-медиа”.

Председатель движения Андрей Пивоваров подчеркнул, что решение принято для защиты активистов от уголовного преследования. “Это ни в коем случае не означает, что мы признаем претензии прокуратуры и Минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы делаем это. Протокол конференции с решением о ликвидации в ближайшее время будет направлен в Минюст. Все только начинается”, – сказал он.

В Риге в субботу прошла конференция ликвидированного движения. На ней присутствовал основатель движения Михаил Ходорковский. В воскресенье там же состоится конференция новой российской общественной организации “Открытая Россия”, учрежденной в Москве 24 февраля, уточняет “Новая газета”.

На конференции в Риге будет сформирован совет новой организации, который изберет председателя. Организация уже создала отделения в 48 регионах России, а 25 марта ее участники подали документы в Минюст для регистрации – решение по этому вопросу должно быть принято в течение 30 дней. О намерении зарегистрировать “Открытую Россию” в Минюсте Пивоваров заявлял еще 28 января.

Движение ОР было учреждено Ходорковским в ноябре 2016 года. В апреле 2017 года Генпрокуратура признала “нежелательными” в России зарегистрированные в Великобритании организации Otkrytaya Rossia, Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение “Открытая Россия”), а также Institute of Modern Russia из США. В российском движении “Открытая Россия” подчеркивали, что все эти неправительственные организации не имеют к нему отношения.

Однако за последние годы множество людей в разных регионах по обвинению в причастности к “Открытой России” были оштрафованы по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности “нежелательной” организации). В нынешнем году СКР сфабриковал два дела по статье 284.1 УК (неоднократное осуществление деятельности “нежелательной” организации) – против члена федерального совета ОР Анастасии Шевченко, отправленной под домашний арест, и бывшего координатора ОР в Свердловской области Максима Верникова. Обоим грозит от 2 до 6 лет колонии. Дочь Анастасии Шевченко, 17-летняя Алина Шевченко, инвалид I группы, содержавшаяся в интернате, пока ее мать находилась под домашним арестом, 31 января умерла, попав в реанимацию с обструктивным бронхитом. СКР после известия о госпитализации дочери Шевченко разрешил активистке прибыть в больницу и находиться там двое суток. Однако медики не позволили Шевченко пройти в палату, хотя по закону обязаны допускать родственников в любое время.