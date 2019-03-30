Суббота, 30 марта 2019

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля. Ответ чиновников на уведомление об акции опубликован на ФБ-странице “ФортангаORG”.

Уведомление о митинге было подано 28 марта Ингушским комитетом национального единства. В ответе за подписью председателя правительства Зялимхана Евлоева говорится, что согласовать митинг невозможно, поскольку по закону о митингах уведомление об акции должно подаваться не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня его проведения, при этом день направления заявки и сам день проведения акции не считаются.

Председатель общественного движения “Опора Ингушетии” Барах Чемурзиев сообщил “МБХ-медиа”, что организаторы митинга “на сутки не попали” в положенный по закону срок. “Собираемся подать уведомление, чтобы оно не противоречило закону, на 10−11 апреля скорее всего”, – сказал он.

Накануне стало известно, что силовики проводят в Ингушетии рейды по частным домам и предположительно изымают разрешенное огнестрельное оружие. В Росгвардии заявили, что планируют проверить порядок хранения оружия у 50 жителей республики с просроченными разрешениями.

В тот же день на допрос в ингушское управление СКР в качестве свидетеля вызвали Чемурзиева. Согласно повестке, он должен явиться 1 апреля к члену следственной группы Андрею Еремееву. Предположительно допрос связан со столкновениями между митингующими и силовиками, которые произошли 26 марта в Магасе или с перекрытием федеральной трассы “Кавказ” на въезде в Назрань, которое произошло на следующий день.

26 марта в Магасе прошел митинг против руководства региона, на который вышли от 30 до 40 тысяч человек. В резолюции демонстранты потребовали отставки Евкурова и отмены договора с Чеченй о границе. Часть митингующих осталась ночевать на площади. Ночью и утром силовики попытались разогнать акцию и вступили в столкновения с демонстрантами. После получения от чиновников обещания согласовать новую акцию через 5 дней лидеры протеста призвали митингующих прекратить акцию.

Однако значительная часть демонстрантов не последовали их призыву и переместились к Экажевскому кругу на въезде в Назрань, где перекрыли федеральную трассу “Кавказ” и построили баррикады из веток и камней. К вечеру 27 марта по призыву одного из лидеров протеста, бывшего главы ингушского МВД Ахмеда Погорова, протестующие разблокировали трассу.

Круглосуточный митинг против демаркации границы с Чечней проходил в Магасе с 4 по 17 октября прошлого года. 31 октября акцию предполагалось возобновить, однако по инициативе большинства членов оргкомитета митинг прекратили почти сразу после начала. Организаторы сослались на решение состоявшегося днем раньше в Назрани Всемирного конгресса ингушского народа, который постановил завершить уличные протесты и сосредоточиться на юридическом решении проблемы.

Соглашение о новой границе Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали 26 сентября в Пятигорске в присутствии полпреда Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова. Чиновники заверяли, будто соглашение предусматривает равноценный обмен территориями. Однако картографы доказали, что в действительности Магас отдает Грозному примерно в 26 раз больше земли, чем получает взамен. Если Ингушетии отходит лишь около 1000 гектаров земли, то Чечне – как минимум 26 тысяч.

Ратификация соглашения была проведена с процедурными нарушениями. Евкуров утверждал, что Народное собрание Ингушетии приняло соответствующий закон 4 октября. Между тем сами депутаты заявляли, что закон не прошел; информация о его принятии, датированная 4-м числом, в действительности появилась на сайте регионального парламента лишь на другой день.

Конституционный суд Ингушетии 30 октября признал закон о разделе Ингушетии не соответствующим Конституции региона. Он в частности отметил, что соглашение было заключено без проведения референдума, хотя статья 111 Основного закона устанавливает, что вопросы административно-территориального устройства Ингушетии власти региона должны решать с учетом мнения жителей.

Однако 6 декабря федеральный Конституционный суд по запросу Евкурова объявил соглашение, заключенное им и Кадыровым, законным. Федеральный КС указал, что ингушский КС якобы не имел права давать юридическую оценку договору.