Суббота, 30 марта 2019

В первом туре выборов президента Украины, согласно данным экзит-полла “Социс”, лидирует киноактер Владимир Зеленский с 29,25 процента голосов, сообщает телеканал “112 - Україна”.

Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко – за него проголосовали 19,19 процента опрошенных. На третьем месте – лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко с 13,75 процентами голосов. Четвертое место занял лидер пророссийской партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко – его поддержали 9,24 опрошенных. На пятом месте – лидер партии “Гражданская позиция”, бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко – голоса за него отдали 7,91 участников экзит-полла. Шестое место занимает бывший глава СБУ Игорь Смешко (6,74 процента), седьмое – лидер Радикальной партии Олег Ляшко (4,63 процента).

“Национальный экзит-полл-2019″, “Радио Свобода”.

Явка по состоянию на 20:00, по данным с 40 избирательных округов из 199, составила 65,28 процента.

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Официальные результаты президентских выборов должны быть опубликованы 4 мая. Новый президент Украины вступит в должность до 3 июня.

Как заявил Порошенко, президентские выборы на Украине прошли “не по российскому сценарию”. “Россия так и не смогла отказаться от своих имперских амбиций, – сказал президент. – Сегодня мы, украинцы, сломали российский сценарий первого тура. Точно не Порошенко вы хотели видеть во втором туре, ничего у вас не вышло”. Порошенко отметил, что “Москва рассчитывала” победить уже в первом туре.

Порошенко подчеркнул, что новому президенту необходимо будет вести переговоры с Россией вместе с Европой и с США и что Москву будет представлять Владимир Путин, а не “Максим Галкин и Евгений Петросян”.

Президент заверил, что выборы были максимально открытыми и отвечали всем стандартам ОБСЕ. “Мы прошли проверку на европейскость”, – сказал он.

Порошенко отметил, что он рассчитывает продолжить курс на вступление Украины в НАТО и ЕС, в то время как другие кандидаты этого “не декларируют”. “(Вместо этого. – Ред.) им нужно поговорить по телефону (с Москвой. – Ред.), им нужно проводить референдумы”, – сказал он.

Порошенко поблагодарил свою команду за выход во второй тур, где ему предстоит встреча с “марионеткой (олигарха Игоря. – Ред.) Коломойского”. Он добавил, что предварительные итоги выборов – это “суровый урок” для его штаба.

ЦИК Украины получил 11 жалоб на нарушения на президентских выборах. Полиция по состоянию на 18:00 в свою очередь получила 1612 заявлений и сообщений о правонарушениях, связанных с выборами. Открыто 19 уголовных производств и составлено 15 административных протоколов.

Зеленский родился в 1978 году. Получил юридическое образование в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета. С 11-го класса школы и до 2003 года играл в КВН. С 2003-го и по настоящее время – совладелец, автор, режиссер и ведущий актер студии “Квартал-95″, созданной на базе команды КВН “95-й квартал”. Участвовал в ряде телешоу и снялся в нескольких комедиях. В конце 2018 года Зеленский объявил о намерении его партии “Слуга народа” участвовать в будущих парламентских выборах, а в 21 января сам выдвинулся в президенты.

Зеленский поддержал Евромайдан и выступал перед его участниками. После начала войны в Донбассе выступал с концертами перед украинскими военными. Зеленский и “Квартал-95″ пожертвовали на нужны АТО миллион гривен. В связи с этим СКР проводил проверку в отношении актера в рамках дела по статье 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны), открытого в связи с якобы имевшими место военными преступлениями военнослужащих вооруженных сил и Нацгвардии Украины. В феврале 2016-го Зеленский отказался ехать в Москву на премьеру фильма “8 лучших свиданий”, в котором исполняет одну из главных ролей.

В январе проект “Схемы” украинской службы “Радио Свобода” сообщил о кинобизнесе, которым Зеленский до сих пор владеет в России. Как выяснилось, одна из трех подконтрольных актеру российских компаний выиграла конкурс на частичное финансирование производства фильма из российского бюджета.

На прошлых выборах президента Украины, состоявшихся 25 мая 2014 года, Порошенко победил в первом туре, набрав 54,7 процента голосов. После этого по Конституции Украины он имел право выдвигаться еще один раз. Порошенко объявил о намерении баллотироваться в президенты 29 января 2019 года, а документы в ЦИК подал в последний день регистрации кандидатов.