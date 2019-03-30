Суббота, 30 марта 2019

Украинский активист-крымчанин Владимир Балух, осужденный к 4 годам 11 месяцам общего режима по сфабрикованным делам о хранении патронов и тротиловых шашек и о нападении на полицейского, этапирован в ИК-4 общего режима в Торжке Тверской области, сообщил журналист Антон Наумлюк.

ИК-4 – единственная в Тверской области мужская колония общего режима. В 2010-2012 годах в ней содержался гражданский активист Сергей Мохнаткин, осужденный по делу о нападении на милиционера. 17 февраля 2012-го политзек был избит заместителем начальника колонии по воспитательной работе, после того как пожаловался на пропажу вещей из кладовой в школе ИК-4.

В декабре 2016 – августе 2017 года, после ужесточения режима отбывания срока – перевода из колонии-поселения в колонию общего режима, в ИК-4 находился тверской блогер Андрей Бубеев, осужденный по делам об экстремизме, сепаратизме и хранении патронов. Через неделю после освобождения Бубеев эмигрировал на Украину.

24 марта 2016 года 10 омоновцев и спецназовцев, прибывших в ИК-4, в течение 40 минут издевались над таджиками, азербайджанцами и другими заключенными-мусульманами. “Строй приблизительно из 40 осужденных вывели из зоны камер наблюдения и подвергли принудительному “исправлению”, – говорилось в сообщении движения “Таджикские трудовые мигранты”. Людей, “как баранов, приговоренных к закланию, таскали по земле и заставляли раздвигать ягодицы”. Отмечалось, что действия силовиков “вызвали возмущение среди заключенных-славян”.

До этапирования в колонию Балух находился в СИЗО-1 в Твери. 27 марта выяснилось, что Балух находится в карцере, – координатор тверского отделения “Открытой России” Артем Важенков из-за этого не смог сделать ему передачу.

Тогда же адвокат политзека Ольга Динзе заметила “Крым.Реалиям”, что сможет посетить своего клиента не раньше чем через неделю.

С 18 октября прошлого года Балух отбывал срок в ИК-2 в Керчи. Однако 13 февраля 2019-го политзека забрали из колонии в СИЗО-1 в Симферополе, а затем вывезли в Россию без вещей и голодным. 26 марта стало известно, что активист доставлен в Тверь через Краснодар, Армавир, Воронеж и Ярославль.

В октябре, после прекращения более чем полугодовой частичной голодовки, Балух отказывался есть пищу, которую дают в СИЗО и колонии, и питался только продуктами из передач. 17 февраля фсиновцы симферопольского СИЗО отказались принять у Натальи, жены Балуха, передачу для политзека, сославшись на то, что необходимые документы до сих пор не распечатаны.

Чем питается Балух после вывоза из Крыма, неизвестно.

Правовые основания для этапирования политзека из Крыма неясны. Статья 73 УИК (места отбывания лишения свободы) устанавливает, что осужденные, за исключением ряда категорий, к которым Балух не относится, должны отбывать срок в том же регионе, в каком живут или были осуждены. Перевод допускается лишь “в исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия”. Согласия отбывать срок в России Балух не давал.

Смысл статьи 81 вполне описывается ее заголовком – “Отбывание осужденными к лишению свободы всего срока наказания в одном исправительном учреждении”. Тем не менее и в этой норме делается оговорка об “исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном учреждении”.

Как отмечала Крымская правозащитная группа, вывоз Балуха в Россию нарушает IV Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Она запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

48-летний Балух – фермер из села Серебрянка Раздольненского района Крыма. В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, он вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и Балух заменил его национальным флагом Украины. Аннексию полуострова активист не признал и за российским гражданством не обращался.

В 2015 году у Балуха несколько раз проходили обыски; по итогам одного из них он был арестован на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полиции. Затем против него возбудили уголовное дело об оскорблении оперативника ЦПЭ лейтенанта Евгения Баранова (статья 319 российского УК). В июне 2016-го активист был осужден по этому делу к 320 часам обязательных работ; отбывать работы он отказался.

29 ноября 2016 года Балух прикрепил на своем доме в Серебрянке табличку с адресом “вулиця Героїв Небесної сотні, 18″. Полторы недели спустя, 8 декабря, оперативники ФСБ задержали активиста по второму делу; он был отправлен в симферопольский СИЗО-1, где провел почти два года, за исключением полутора месяцев в декабре 2017 – январе 2018-го, на которые его переводили под домашний арест.

14 марта прошлого года по итогам апелляции Балуху было назначено 3 года 5 месяцев колонии-поселения со штрафом 10 тысяч рублей. Политзека объявили виновным по части 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки).

В знак протеста против этого приговора активист и держал голодовку.

Между тем в августе 2017 года против Балуха начали фабриковать третье дело – о нападении на начальника ИВС российского УМВД по Раздольненскому району Валерия Ткаченко. В этот ИВС политзека доставляли из СИЗО для участия в процессе, который проходил в Раздольненском райсуде. В действительности Ткаченко сам побил Балуха, а также оскорблял его по национальному признаку и ругал матом. Политзеку вменили часть 2 статьи 321 УК России (применение неопасного насилия к сотруднику места содержания под стражей). Путем частичного сложения приговоров по второму и третьему делам Балуху дали 5 лет общего режима с 10-тысячным штрафом; в апелляции 3 октября срок ему уменьшили на месяц.

Как тогда отмечала защита, в соответствии с законом о льготном зачете Балуху остается отбыть в заключении чуть больше года.

25 января 2019-го судья подконтрольного России Керченского горсуда Крыма Александр Ковалев отказал Балуху в УДО. Дав политзеку положительную характеристику, фсиновцы ИК-2, однако, заявили, что он находится в ИК-2 меньше полугода, поэтому его личность пока “недостаточно изучена”. Сам Балух участвовать в слушаниях отказался, и в суд его не доставляли.