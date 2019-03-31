Воскресенье, 31 марта 2019

Судья Высшего суда малайзийского города Шах-Алам Азми Ариффин приговорил 30-летнюю гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которой вменялось соучастие в убийстве Ким Чен Нама, единокровного старшего брата северокорейского диктатора Ким Чен Ына, к 3 годам 4 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Reuters.

По законам Малайзии за убийство предусмотрена смертная казнь без альтернатив. Однако прокуроры в процессе отказались от обвинения Доан в убийстве, взамен инкриминировав ей причинения вреда здоровью. Этим и объясняется вынесенный мягкий приговор.

Вьетнамские чиновники, присутствовавшие на заседании, встретили решение судьи Ариффина аплодисментами.

Адвокат осужденной Хишам Тех отметил, что, поскольку его клиентка находится в тюрьме уже больше 2 лет, в мае нынешнего года она сможет рассчитывать на досрочное освобождение по отбытии двух третей срока.

В одном процессе с Доан судили также 26-летнюю гражданку Индонезии Сити Айшах. Однако 10 марта прокуроры отказались ото всех обвинений в ее адрес. Айшах немедленно освободили.

Согласно первоначальной фабуле дела, 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура Доан и Айшах подбежали к Ким Чен Наму и набросили ему на лицо платок с нервно-паралитическим ядом VX. Меньше чем через 20 минут Ким умер от удушья по дороге в больницу. Убийство было зафиксировано камерами наблюдения.

Как Айшах, так и Доан отрицали вину. Адвокаты указывали, что соверокорейские силовики обманули обвиняемых, заявив, что предлагают им поучаствовать в розыгрыше для телевидения. Айшах рассказала, что ей заплатили 400 ринггитов (около 90 долларов), чтобы она в шутку брызнула в лицо мужчине “детским маслом”.

В деле еще четверо фигурантов. Это мужчины – граждане КНДР. Они приехали в Малайзию в разное время с 31 января по 7 февраля 2017-го и покинули страну в день убийства. До Пхеньяна они, как утверждалось, добирались через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. Власти Южной Кореи просили российскую сторону задержать подозреваемых, однако получили отказ.

Ким Чен Нам прилетел в Малайзию по подложным документам. Малайзийские власти установили его личность с помощью анализа ДНК. Власти КНДР возражали против экспертизы и требовали вернуть им тело гражданина, под именем которого путешествовал Ким. Пхеньян отрицает причастность к убийству.

В сентябре прошлого года постпред США в ООН Никки Хейли обвинила Москву в пособничестве убийству Кима-старшего. Американская разведка утверждала, что VX северокорейские силовики получили именно от российских.

VX называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком ядов. ООН отнесла этот яд к химическому оружию массового поражения.