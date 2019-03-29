Пятница, 29 марта 2019

Прибывшие в Венесуэлу российские военные помогают действующим властям страны восстановить работу комплексов ПВО C-300, которая была нарушена из-за нескольких масштабных отключений электричества. Об этом на брифинге заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Венесуэле Эллиот Абрамс, видео с брифинга опубликовано в твиттере Госдепа.

“Как мы и думали с самого начала, одна из вещей, которыми они (российские военные. – Ред.) там занимаются, – помогают режиму с системами С-300, которые технически пострадали от блэкаутов”, – сказал Абрамс. Он добавил, что не знает, каким именно обслуживанием занимаются россияне.

“Что еще они делают? Вы понимаете, они наблюдают (за ситуацией. – Ред.)”, – сказал дипломат.

Два дивизиона систем C-300ВМ (наиболее совершенная модификация C-300) были поставлены Россией в Венесуэлу в 2013 году. С тех пор новых контрактов на поставку Каракасу C-300 не заключалось, сообщил 25 марта РИА “Новости” военно-дипломатический источник.

Три масштабных отключения электроэнергии произошли в Венесуэле в марте. Работу прекращали три линии метрополитена в Каракасе, без света оставались жители большинства штатов страны. Действующие венесуэльские власти связывали отключения с кибератакой на национальную энергосистему, которая якобы могла осуществляться из США. 27 марта венесуэльский узурпатор Николас Мадуро заявил, что гидроэлектростанцию “Эль-Гури” обстрелял снайпер, действовавший в интересах оппозиции.

23 марта в Каракасе приземлились два самолета Минобороны России. На них, по утверждению журналиста Хавьера Майорки, прибыли 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба сухопутных войск генерал-полковником Василием Тонкошкуровым. Позже Reuters сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что в числе прибывших – специалисты по кибербезопасности.

25 марта генеральный секретариат Организации американских государств осудил отправку в Венесуэлу военных из России, расценив произошедшее как интервенцию, предпринятую с целью запугивания. В ОАГ указали, что вопреки Конституции Венесуэлы отправка российского контингента не была согласована с Национальной ассамблеей страны.

Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова возразила, что присутствие российских военных в Венесуэле регулируется двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве и согласования с Национальной ассамблеей не требует.

В тот же день госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре предупредил главу МИД России Сергея Лаврова, что Вашингтон “не будет бездействовать, поскольку Россия обостряет напряженность в Венесуэле”.

В среду президент США Дональд Трамп потребовал от России вывести свои войска из Венесуэлы и добавил, что США рассматривают для этого все варианты.