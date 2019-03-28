Четверг, 28 марта 2019

Российские силовики задержали 24-го фигуранта девятого крымского дела “Хизб ут-тахрир” Эдема Яячикова, который находился в розыске. Об этом сообщают “Крым. Реалии” со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

По словам Семедляева, пока местоположение задержанного неизвестно. Адвокат получил информацию от коллеги, что Яячиков якобы находится в Симферополе в управлении ФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. “Это ему сообщили следователи ФСБ. Я сразу же выехал туда, звонил дежурному, следователям, однако все начали открещиваться, что он находится там. После этого я позвонил на горячую линию ФСБ и прокуратуры Крыма и подал жалобу о том, что у меня есть обоснованные предположения, что он находится там и что к нему применяются непроцессуальные меры. Однако до настоящего времени у меня нет информации, где находится мой подзащитный. Единственное – сегодня обнаружили его автомобиль”, – рассказал Семедляев.

Местонахождение Яячикова неизвестно с утра среды, когда российские силовики пришли к нему домой с обыском. Его самого в тот момент не было дома, Яячикова разыскивали.

Накануне жена Яячикова Сусанна подала в российскую полицию заявление о похищении мужа.

Между тем российский омбудсмен Крыма Людмила Лубина сообщила “Крым. Реалиям”, что остальных 23 фигурантов дела “Хизб ут-тахрир” в 5 утра вывезли из Крыма в Россию.

Семедляев уточнил, что арестованные, вероятно, находятся в СИЗО в Ростове-на-Дону. “Один источник нам подтвердил, что их вывезли из Крыма, а второй – что они находятся в СИЗО в Ростове-на-Дону. В городе три следственных изолятора – СИЗО-1, СИЗО-4 и СИЗО-5, подчиненных региональному главку ФСИН. Не могу говорить с полной уверенностью, но на 99 процентов задержанные ребята по состоянию на сейчас находятся в ростовском СИЗО. Мы до сих пор пытаемся выяснить их точное местонахождение”, – сказал Семедляев. Ранее он и другой крымский адвокат, Эмиль Курбединов, сообщали, что арестованных не могут найти в симферопольских ИВС и СИЗО. Интерфакс подтверждает со ссылкой на “информированный источник в Ростове”, что политзеки находятся в этом городе. По словам источника, дела арестованных будут слушаться в Ростове.

Курбединов рассказал, что обвиняемые ранее под протокол допроса заявили о недопустимости их вывоза из Крыма, поскольку к ним как к гражданам Украины применима Четвертая женевская конвенция (о защите мирного населения во время войны).

В субботу представитель Евросоюза Майя Косьянич осудила новые репрессии против крымских татар. Она указала, что задержанные обвиняются в принадлежности к партии “Хизб ут-тахрир”, которая запрещена в России, но не на Украине. “Европейский союз не признает исполнение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут освобождены без промедления”, – заявила Косьянич.

В пятницу Киевский райсуд Симферополя