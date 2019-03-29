Пятница, 29 марта 2019

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании российского вмешательства в президентские выборы 2016 года будет представлен Конгрессу и общественности “к середине апреля, если не раньше”. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо генпрокурора США Уильяма Барра председателям юридических комитетов Сената и Палаты представителей.

По словам Барра, Минюст США “хорошо справляется” с редактированием отчета перед публикацией и у его ведомства нет планов в привилегированном порядке предоставлять отчет для изучения Белому Дому.

Как пояснил Барр, Минюст и команда Мюллера работают над изъятием из отчета следующих сведений: материалов Большого жюри, “чувствительных” данных разведки, информации о продолжающихся расследованиях и сведений, которые нарушают приватность и репутационные интересы третьих лиц, не связанных с расследованием напрямую.

Барр рассказал, что объем доклада Мюллера составляет около 400 страниц, не считая таблиц и приложений.

Генпрокурор предложил дать показания 1 мая юридическому комитету Палаты представителей и 2 мая – юридическому комитету Сената.

В пятницу председатель юридического комитета нижней палаты демократ Джерри Надлер выпустил заявление, в котором говорилось, что Конгресс требует доступа к полному докладу Мюллера и лежащим в его основе доказательствам ко 2 апреля.

По словам источника в Демпартии, на этой неделе Надлер в телефонном разговоре с Барром попросил его совместно с юридическим комитетом запросить у судов разрешение на публикацию материалов Большого жюри. Барр ответил отказом. Источник пояснил, что есть прецеденты публикации материалов Большого жюри. “Вместо того чтобы тратить ценные время и ресурсы на сокрытие определенных частей этого отчета от Конгресса, ему (Барру. – Ред.) следует работать с нами, чтобы запросить судебный приказ о передаче информации Большого жюри юридическому комитету палаты, – сказал Надлер. – У Минюста есть необходимый прецедент для передачи всей информации, которую генпрокурор предлагает подвергуть цензуре, соответствующим комитетам Конгресса”.

24 марта в письме Конгрессу Барр сообщил об итогах расследования комиссии Мюллера. Спецпрокурор не обнаружил доказательств того, что Дональд Трамп или члены его команды были в сговоре с Россией во время президентской кампании 2016 года. Спецпрокурор не пришел к однозначному выводу о том, имело ли место препятствование правосудию со стороны Трампа, – в докладе Мюллера приведены аргументы как за, так и против. Этот вопрос был оставлен на усмотрение генпрокурора, который в свою очередь не нашел достаточных оснований для предъявления таких обвинений. Согласно выводам комиссии Мюллера, Россия осуществляла массированное вмешательство в американскую предвыборную кампанию с помощью “Агентства интернет-исследований” (так называемой “фабрики троллей” олигарха Евгения Пригожина) и хакерских атак.

Расследование Мюллера началось в мае 2017 года. О его завершении стало известно 23 марта.