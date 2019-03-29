Пятница, 29 марта 2019

Прокуратура поддержала ходатайство лидера российского движения “Право на оружие” Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в работе в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, о депортации в Россию в день приговора. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Бутина, ее адвокаты и сторона обвинения в пятницу направили в суд пакет документов на 12 страницах – ходатайства адвокатов, прокурора и самой Бутиной, проект постановления о ее депортации и письмо от иммиграционной службы США.

В письме судье Тане Чаткен Бутина отметила, что отказывается от прав на защиту от высылки из США. Она пишет, что понимает свой статус – ее выдворят как иностранку, вовлеченную в криминальную деятельность и “подрывающую национальную безопасность”.

“У меня нет опасений подвергнуться преследованию или пыткам в России”, – добавила Бутина. Она пообещала не пытаться вновь въезжать в США, не получив соответствующего разрешения. Бутиной будет запрещен въезд в США в течение 10 лет. Россиянка повторила, что признает вину.

Ранее адвокат россиянки Роберт Дрисколл сообщил, что рассчитывает на депортацию росссиянки сразу после вынесения приговора. “Мы рассчитываем, что приговор будет в следующем месяце. И надеемся, вскоре после этого она будет дома. Надеюсь, что она будет дома в течение месяца или шести недель”, – заявил юрист 8 февраля. Дрисколл расчитывает, что благодаря сотрудничеству со следствием Бутиной назначат небольшой тюремный срок – с учетом времени, уже проведенного ей в следственном изоляторе, это позволит ее сразу депортировать.

В четверг Чаткен назначила вынесение приговора Бутиной на 26 апреля. На судебном заседании в конце февраля Чаткен говорила о значительном сроке, который Бутина провела в тюрьме. Прокуратура просила тогда отложить дату приговора, поскольку россиянка еще продолжала сотрудничать со следствием, в ответ судья тогда попросила ведомство не затягивать с этим процессом.

В свою очередь иммиграционно-таможенная служба США заявила, что готова привести в исполнение судебное решение о депортации Бутиной, как только получит его. 22 февраля Дрисколл подтвердил, что документы Бутиной, в том числе паспорт, переданы представителям иммиграционных властей США для ускорения ее депортации.

12 декабря прошлого года на слушаниях в федеральном суде в Вашингтоне Бутина признала вину лишь по одному вмененному эпизоду, а именно созналась в сговоре с целью нарушить американский закон об иностранных агентах. Подсудимая сообщила, что действовала “под руководством” некоего российского чиновника, имя которого не уточнила. Считается, что она имела в виду бывшего члена Совфеда и бывшего зампреда Центробанка Александра Торшина.

Бутина указала, что признала вину в рамках сделки с прокуратурой. По информации СМИ, после заключения сделки россиянке грозит уже не до 15, а лишь до 5 лет тюрьмы со штрафом до 250 тысяч долларов и депортацией из страны по отбытии срока.

Как стало известно ранее, условием сделки являются признание вины в сговоре и дача показаний против других его участников. Таковыми называли гражданского мужа Бутиной, политтехнолога Республиканской партии Пола Эриксона, а также Торшина и еще как минимум одно лицо. Есть сведения, что прокуратуру интересует также олигарх Константин Николаев, гендиректор крупнейшего в России частного оператора железнодорожных перевозок “Н-транс”. Сообщалось, что он несколько лет спонсировал движение “Право на оружие”. Следствие, передавали СМИ, пытается выяснить роль Бутиной в российских манипуляциях во время американских президентских выборов 2016 года.

15 декабря появилась информация, что Бутину предположительно хотят допросить еще по одному делу – прокурор подал в суд ходатайство о ее этапировании из тюрьмы Александрия в пригороде Вашингтона и обратно в период до 17 января 2019 года.

Бутина была задержана ФБР 15 июля в вашингтонской квартире, где жила вместе с Эриксоном. 18 июля ее отправили в тюрьму. Как говорится в деле, россиянка была специальной помощницей Торшина. Самое позднее с 2015-го и самое раннее по февраль 2017 года она по указанию своего шефа налаживала контакты с организациями, имеющими влияние на американскую политику. До 2016-го Бутина бывала в США наездами, а затем, прибыв по студенческой визе, поселилась там.

Как Торшин, так и Бутина – пожизненные члены американской Национальной стрелковой ассоциации. Обвинение утверждает, что через эту организацию россияне стремились внедриться в окружение президента США Дональда Трампа. В 2016 году Эриксон пытался организовать встречу Торшина и Бутиной с Трампом на съезде НСА. В одном из изъятых ФБР писем Бутина жаловалась, что ей приходится терпеть Эриксона.

Сообщается, что в числе контактов арестованной были силовики из ФСБ. Также в деле имеется фотография Бутиной с российским разведчиком, работавшим в США под дипломатическим прикрытием. В марте прошлого года этого разведчика выслали в рамках дипломатического ответа на отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Вскоре после ареста Бутиной СМИ сообщили, что она и Торшин в апреле 2015 года встречались с тогдашними замглавы Минфина США по международным делам Натаном Шитсом и зампредом Федеральной резервной системы (американского центробанка) Стэнли Фишером. На переговорах с Фишером обсуждалось состояние российской экономики, а также деятельность Торшина, только что назначенного зампредом российского ЦБ, на новом посту.

30 ноября, через несколько дней после информации о готовности Бутиной к сделке с прокуратурой, Торшин уволился из Центробанка. В ЦБ заявляли, что он ушел на пенсию. Насколько такой шаг был связан с решением Бутиной, непонятно: тремя днями раньше Торшину исполнилось 65 лет.