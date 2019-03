Пятница, 29 марта 2019

Президент США Дональд Трамп на саммите в Ханое передал северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну письменное предложение передать под американский контроль все имеющееся у КНДР ядерное оружие и атомное топливо, сообщает Reuters.

По словам источника, знакомого с переговорами, Трамп передал Ким Чен Ыну этот документ на английском и корейском языках 28 февраля, в последний день переговоров, в отеле “Метрополь”.

Английская версия записки Трампа содержала призыв к Пхеньяну полностью демонтировать ядерную инфраструктуру, объекты химической и биологической оружейных программ, объекты двойного назначения, баллистические ракеты и установки для их запуска.

Американская сторона призвала КНДР предоставить всеобъемлющую декларацию о ядерной программе и полный доступ к ней для американских и международных инспекторов, остановить все связанные с ядерной программой действия и строительство новых объектов, перевести всех ученых и техников, занятых в ядерной программе, в коммерческий сектор.

Как отмечает Reuters, Трамп в Ханое впервые четко сформулировал, что США понимают под “окончательной, полной и поддающейся проверке” денуклеаризацией КНДР.

Требование о передаче ядерных зарядов и топлива, известное как “ливийский сценарий”, первоначально исходило от советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. Сам Трамп ранее публично дистанцировался от “ливийского сценария”, заявляя, что будет использован, только если сделка с КНДР на других условиях не будет достигнута.

В 2003 году ливийский диктатор Муаммар Каддафи согласился свернуть программы оружия массового поражения, в том числе ядерную программу, а ее компоненты были вывезены в США.

По словам неназванных американских чиновников, требования Трампа были попыткой заключить “большую сделку”, в рамках которой США в обмен на сдачу КНДР всего ядерного оружия отменили бы все санкции против этой страны.

Как сообщает NBC News со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, Ким Чен Ын перед встречей в Ханое направил Трампу письмо, в котором похвалил умение Трампа вести переговоры и высказался за личное общение без участия советника президента по вопросам Северной Кореи Стивена Бегина и госсекретаря Майка Помпео.

Вторые переговоры Трампа и Ким Чен Ына состоялись 27-28 февраля. Они завершились досрочно без совместного заявления сторон и подписания итогового документа. Трамп заявил, что он и Ким Чен Ын не смогли договориться об отмене американских санкций против КНДР в обмен на отказ Пхеньяна от выполнения большинства пунктов своей ядерной программы. Президент добавил, что Ким предложил демонтировать главный северокорейский ядерный объект в Ёнбёне, но для снятия санкций этого недостаточно.

По данным The Times, переговоры провалились из-за отказа Пхеньяна закрыть секретный завод по обогащению урана Кангсон, находящийся в промышленном городе Чхолимма в нескольких километрах от Пхеньяна. В свою очередь The New York Tmes сообщала, что Трамп предложил Ким Чен Ыну в обмен на отмену американских санкций уничтожить все ядерные объекты, включая секретные, ядерное оружие и материалы. Ким отказался, сославшись на то, что между двумя странами недостаточно доверия.

22 марта Трамп сообщил, что отменил часть санкций против КНДР. О каких именно санкциях идет речь, он не уточнил. Последние такие санкции касались двух китайских судоходных компаний, которые помогали Пхеньяну обходить ограничения.

Первая встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. Трамп и Ким подписали декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности для Пхеньяна со стороны Вашингтона.

КНДР после встречи прекратила ракетные и ядерные испытания, однако продолжает производство ядерного топлива и разработку новых ракет. 6 марта появилась информация, что власти страны начали восстановительные работы на единственном в КНДР космическом полигоне Сохэ. 23 июня 2018 года Трамп продлил на год санкции против Пхеньяна. В американской администрации отметили, что Северная Корея со своей ядерной программой по-прежнему представляет собой “чрезвычайную угрозу национальной безопасности” США.