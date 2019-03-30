Суббота, 30 марта 2019

Максим Друца и Алексей Куценко, заключенные ИК-7 строгого режима в городе Валуйки Белгородской области, подали к “Эху Москвы” иск о защите чести и достоинства на 100 тысяч рублей из-за новости на сайте радиостанции о пытках в колонии. Иск рассмотрит Пресненский райсуд Москвы, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу суда.

Претензии заключенных вызвала новость “Заключенный белгородской колонии пожаловался на пытки”, опубликованная на сайте “Эха Москвы” 29 августа 2018 года. В ней говорилось со ссылкой на фонд “В защиту прав заключенных”, что в фонде “получили жалобы на пытки от еще двух заключенных этой же колонии – Максима Друсы и Алексея Куценко”.

Иск подан заключенными 15 марта, его будет рассматривать судья Наталья Каржавина. Беседа по нему назначена на 8 апреля.

“Сегодня иск нам прислали ваши коллеги-журналисты. Ни генеральный директор, ни наши юристы, ни я не были извещены об этом иске, и с понедельника мы начинаем копать. Нас удивляет, конечно, что двое заключенных подают на нас в суд. Именно те, которых, по сообщению фонда, пытали”, – заявил главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов.

О пытках в ИК-7 29 августа прошлого года сообщил эксперт фонда “В защиту прав заключенных” Петр Курьянов. Как утверждалось, об истязаниях рассказали осужденные Друса, Куценко и Дмитрий Рубанов. К Курьянову обратилась девушка одного из осужденных, предоставив ему скриншоты переписки со своим молодым человеком. Там, в частности, говорилось: “Тут, короче, пипец полный, начальник убивает на вахте, по трое суток стоят пацаны все избитые, им даже ни поесть, ни в туалет сходить никуда не разрешают, их все это время бьют за всякую фигню, избивают очень сильно, что живого места нет”. Заключенный сообщал, что осужденных бьют каждый день, в том числе электрошокером. После обрашения девушки фонд направил в колонию адвоката Евгения Рудычева, чтобы он встретился с заключенными и сфотографировал их – девушка сообщала, что на теле Рубанова “живого места нет”. Однако юриста не пустили в ИК-7, предоставив ему заявления якобы от заключенных, в которых говорилось, что они отказываются от его услуг.

30 августа, после появления сообщений о пытках в ИК-7, жена Рубанова Елена сообщила Go31, что ей позвонил муж и на вопрос о пытках ответил: “Такого нет”.

В тот же день региональные управления ФСИН и СКР сообщили о начале проверки сведений о пытках.