Пятница, 29 марта 2019

В Ингушетии силовики начали рейды по частным домам, предположительно они ищут и изымают огнестрельное оружие, сообщает “МБХ-медиа” со ссылкой на юриста и бывшего пресс-секретаря главы республики Калоя Ахильгова.

“Сегодня с утра в Назрани прошли проверки. Мы пока не знаем, что конкретно ищут, но, по сообщениям оттуда, ищут оружие”, – сказал Ахильгов.

В телеграм-канале “ФортангаORG” опубликованы фото и видео, на которых люди с автоматами в военной форме группой ходят около частных домов. “Ингушетия. Улица Газдиева, улица Картоева (такие улицы есть в Назрани. – Ред). Силовики ходят по домам, по неподтвержденным данным, ищут разрешенное оружие. Хотят изъять. Но что там на самом деле, неизвестно. Понятно только, что это ответ на протесты”, – говорится в публикации.

Позже тот же телеграм-канал сообщил, что рейды силовиков связаны с проверкой лицензий на ношение и хранение оружия, а проверяющие, по сообщениям местных жителей, “ведут себя вежливо и спокойно”.

Между тем представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что информация об изъятии в Ингушетии законно приобретенного гладкоствольного и травматического оружия не соответствует действительности. “Мы обращаемся ко всем гражданам, чтобы не поддавались на провокации в социальных сетях, где размещена недостоверная информация. Лицензионно-разрешительная служба Росгвардии в республике Ингушетия работает в плановом режиме, никаких специальных операций не проводится. Отмечу, что Росгвардия проводит в республике, а также в других регионах России плановые мероприятия по обследованию условий хранения оружия в организациях, где есть оружейные комнаты”, – заявил Грибакин.

По словам силовика, Росгвардия также планирует проверить порядок хранения оружия у 50 граждан, у которых просрочены разрешения. “В отдельных случаях, где имелась оперативно значимая информация о возможном использовании оружия в криминальных целях, привлекались сотрудники из других подразделений для плановых мероприятий. Это не какая-то спецоперация, а обычная плановая работа. При этом к нарушителям будут применены меры в соответствии с действующим законодательством”, – отметил Грибакин.

Между тем в телеграм-канале “ГлавкомРИ” сообщается, что в ингушское управление СКР на допрос в качестве свидетеля вызван лидер общественного движения “Опора Ингушетии” Барах Чемурзиев. Согласно повестке, он должен явиться 1 апреля к члену следственной группы Андрею Еремееву. “Следственные органы начали работу по последствиям митинга. Они изучают камеры, собирают доказательную базу. Будут идентифицировать лиц, которые участвовали в столкновениях с Росгвардией и перекрывали дорогу. Каждому, кому угрожает ответственность, нужно подготовиться”, – отмечается в публикации.

28 марта Ахильгов сообщил