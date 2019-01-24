Четверг, 28 марта 2019

Корабли НАТО вошли в Черное море для совместных учений с Украиной (ВИДЕО)

Турецкое информагентство DHA (Demiroren Haber Ajansı) опубликовало в Twitter видео прохода группировки кораблей НАТО через пролив Босфор, который состоялся накануне.

Эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелиболу", а также вспомогательное судно ВМС Франции "Вар" прошли через пролив в четверг вечером и вошли в Черное море. На палубах было замечено большое количество военных.

Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации, наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".

Ожидается, что после патрулирования группы в Черном море канадский и испанский фрегаты 1 апреля зайдут в Одессу. Капитаны иностранных фрегатов встретятся с представителями местной власти и Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также примут посетителей у себя на борту во время открытых для посещения часов.

По данным СМИ, после посещения Одессы фрегаты примут участие в морских маневрах "Морской щит" по типу PASSEX – "беглой тренировки" совместно с другими кораблями альянса и военно-морских сил Украины. В терминологии ВМС США таким образом обозначают учения двух различных флотов, в задачу которых входит отработка взаимодействия в условных военных операциях и гуманитарных миссиях.